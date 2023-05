6 Cara Bikin Background Moon Phase di Tiktok Tanpa Aplikasi

Secara total, ada delapan fase bulan yang terjadi selama siklus 29,5 hari, yaitu New Moon, Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous, Third Quarter, dan Waning Crescent.

Selanjutnya, ketika Bulan berada di seberang Bumi dari Matahari, maka sisi yang terangnya menghadap ke Bumi dan kita melihat penuh Bulan atau Full Moon. Fase-fase antara New Moon dan Full Moon dikenal sebagai Waxing (meningkat) dan fase antara Full Moon dan New Moon dikenal sebagai Waning (menurun).

Teknatekno.com – Saat ini ada tren baru di aplikasi TikTok for your page (FYP) yaitu moon phase. Di TikTok, background moon phase ini dengan cepat menjadi tren fyp. Banyak produser muncul dengan video yang menggambarkan penampakan background moon phase yang terjadi saat mereka lahir.

