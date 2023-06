Penyebab Crypto Turun Hari Ini

Terlepas dari kenyataan bahwa harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya telah turun secara signifikan baru-baru ini. Banyak investor lain menggunakannya untuk membeli aset dengan harga murah. Istilah ini disebut by the dip.

The Securities and Exchange Commision menolak aset reksa dana WisdomTree Bitcoin Trust pada 1 Desember 2021. Hal ini menjadi penyebab naik turunnya harga crypto .

