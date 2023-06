15 Aplikasi Presentasi Terbaik Selain Power Point di HP dan Laptop

Prezi adalah aplikasi presentasi yang memungkinkan kamu membuat presentasi berbasis peta pikiran atau peta konsep. Dibandingkan dengan Power Point yang menggunakan slide linier, Prezi memberikan tampilan yang lebih dinamis dan interaktif. Kamu bisa membuat gerakan zoom in dan zoom out yang membuat presentasi lebih menarik dan memikat perhatian audiens.

