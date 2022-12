Aplikasi Untuk Edit Musik di Laptop dan PC Terbaik

Teknatekno.com – Kali ini Teknatekno akan membahas aplikasi pengedit musik di laptop gratis dan terbaik. Aplikasi ini menawarkan sejumlah fitur, mulai dari mengedit MP3, memberikan efek, hingga merekam musik.

Pengeditan audio mungkin merupakan kebiasaan bagi kamu yang mempelajari teknik audio. Ada beberapa aplikasi pengeditan musik di laptop yang berbayar, tetapi ada juga beberapa yang gratis.

Aplikasi edit musik di laptop gratis ini mungkin tidak memiliki semua fitur lengkap seperti versi berbayar, namun tetap memiliki banyak kelebihan. Nah, kamu tidak perlu repot mencarinya, kami akan memberikan beberapa ide untuk kamu. Silahkan baca artikel berikut ini.

8 Aplikasi Edit Musik di Laptop

Berikut ini beberapa aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk mengedit musik di laptop:

1. Audacity

Kamu mungkin tidak asing dengan Audacity karena kamu mungkin berpendapat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pengeditan video paling populer dan paling lama.

Bagi kamu yang terbiasa dengan tampilan mutakhir seperti Cubase 9 dan sezamannya, menonton Audacity serasa kembali ke teknologi saat kamu masih menggunakan Intel Pentium 4 ke bawah.

Walaupun terkesan jadul dan jadul, namun aplikasi edit audio PC ini memiliki banyak fitur seperti voice recording, import dan export berbagai format audio, memiliki berbagai efek, mendukung operasi editing, dan lain-lain.

Karena seluruh proses dilakukan dengan menekan tombol pada keyboard, bahkan seorang pemula yang sulit pun dapat mengatasinya. Selain itu, aplikasi pengeditan audio di laptop ini dapat dijalankan di sistem operasi apa pun (Windows, Mac, Linux) (Windows, Mac, Linux).

2. Studio One

Dikembangkan oleh PreSonus, Studio One adalah perangkat audio profesional. Versi gratis dari perangkat lunak Studio One PreSonus, Studio One Prime dapat diunduh di sini.

Perangkat lunak multi-track, saluran FX, dan instrumen virtual semuanya dimungkinkan dengan DAW (Digital Audio Workstation) ini.

Namun, yang kurang pada versi gratis ini adalah fitur-fiturnya tidak selengkap versi berbayar, Studio One Artist dan Studio One Professional.

Bagi kamu yang tertarik mempelajari cara menggunakan Studio One Artist atau Studio One Professional dapat menyesuaikannya untuk memulai dengan versi uji coba ini. Aplikasi edit audio di laptop ini kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Mac.

3. HyaWave

Aplikasi pengeditan audio PC ini digunakan secara online. HyaWave dapat merekam suara melalui mikrofon, kontrol keyboard, dan drag & drop file audio.

Tidak banyak tombol pada antarmuka HyaWave seperti pada beberapa DAW lainnya. kamu dapat dengan mudah mengirimkan rekaman kamu ke media sosial seperti Facebook atau Twitter.

HyaWave adalah aplikasi perekaman berbasis web yang mencakup berbagai efek suara, termasuk penundaan umpan balik, penguatan, dan banyak lagi. Untuk melengkapi semua ini, memanfaatkan aplikasi HyaWave benar-benar gratis.

4. Ocenaudio

Aplikasi edit suara PC selanjutnya adalah Ocenaudio. Program ini dapat digunakan di komputer mana pun yang menjalankan versi Windows apa pun. Selain itu, sulit untuk digunakan.

Namun, Ocenaudio sudah mendukung VST (Virtual Studio Technology) atau plugin, meskipun mudah digunakan dalam perangkat lunak itu sendiri. kamu juga dapat langsung melihat manfaat dari upaya kamu saat membuat perubahan pada proyek yang telah selesai.

5. Podium

Aplikasi edit musik di laptop ini tidak hanya bisa diakses dalam versi gratis, tetapi juga versi berbayar. Untuk versi gratisnya tentunya memuat fitur-fitur yang tidak selengkap versi berbayar.

Podium adalah editor DAW dan audio dengan tingkat kecanggihan yang tinggi, jadi bersiaplah untuk beradaptasi beberapa waktu agar terbiasa.

Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya ada pemotongan fitur dalam versi gratis. Fitur-fitur seperti moxer 64 it, plugin mulit-processing, dan lain-lain tidak akan kamu temukan di versi gratisnya. Perangkat lunak pengedit suara PC hanya dapat digunakan di Windows.

6. Wavosaur

Wavosaur adalah aplikasi pengeditan audio berbasis laptop yang memungkinkan kamu mengonversi beberapa format audio. Selain itu, aplikasi ini mendukung VST atau plgin, serta file wav multichannel.

Kamu tidak perlu menginstal apa pun untuk menggunakannya. Yang harus kamu lakukan adalah membukanya setelah diunduh.

7. FL (Fruity Loop) Studio

Software audio gratis ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kamu yang sering bermain di bidang audio. Ya, artis elektronik sering menggunakan FL atau Fruity Loop untuk membuat musik.

Plugin berlimpah dalam program pengeditan audio PC ini, yang juga memiliki fungsi pencarian yang kuat. Bagi kamu yang masih pemula harus beradaptasi dan sering mengutak-atik aplikasi ini lebih lama.

Aplikasi ini memiliki versi gratis, tetapi jika kamu menginginkan semua fitur, kamu harus membayar biaya berlangganan bulanan.

8. Ardour

Software pengedit audio yang layak untuk kamu yang ingin menghasilkan musik atau membuat konten adalah software bernama Ardour. Perangkat lunak ini tersedia untuk Linux serta Windows dan macOS.

Aplikasi edit musik gratis ini berisi banyak fitur pengeditan audio seperti merekam melalui MIDI atau mikrofon. Tidak hanya itu, terdapat fitur seperti crossfades, swing, transposition, dan masih banyak lagi.

Saat kamu membeli antarmuka audio atau kartu suara, biasanya produsen menyediakan perangkat lunak perekaman gratis dengannya.

Kesimpulan

