Aplikasi Kamera Terbaik untuk iPhone 7 Plus

Ada beberapa aplikasi kamera yang bisa mengubah kamera iPhone 7 Plus menjadi tele. Sehingga, Teknozen tidak perlu melakukan zoom secara manual lagi pada iPhone 7 Plus. Bahkan, hasil fotonya pun jadi unik dan keren. Simak daftarnya dibawah ini:

Teknatekno.com – Terlepas dari usianya, iPhone 7 Plus masih menjadi model yang dicari di kalangan penggemar Apple dan masyarakat umum. Sebenarnya ada banyak aplikasi kamera keren dan unik yang bisa dimanfaatkan di iPhone 7 Plus.

You might also like