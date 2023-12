Aplikasi Android untuk Jual Beli Saham Terbaik

Di aplikasi jual beli saham bernama MOST ini, fee jual saham 0,28 persen per transaksi dan fee beli saham 0,18 persen per transaksi.

MOST adalah aplikasi trading saham yang disediakan oleh Mandiri Sekuritas, salah satu broker saham terbesar di Indonesia. Mandiri Sekuritas sekaligus merupakan anak usaha PT Bank Mandiri Tbk. MOST hadir dengan user interface atau tampilan antarmuka yang ramah terhadap pengguna baru atau investor saham pemula.

