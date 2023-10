Google Maps Go: Aplikasi Peta Ringan Milik Google

Demikian penjelasan dari Teknatekno mengenai Google Maps Go. Kamu bisa mencoba aplikasi peta ini di browser lewat link ini . Selain itu kamu bisa mencobanya baik di browser handphone maupun PC. Jika smartphone kamu memiliki RAM yang kecil, kamu bisa klik link di bawah ini untuk mengunduh aplikasi Google Maps Go. Semoga membantu.

Google Maps Go adalah versi ringan dari aplikasi Google Maps yang dirancang khusus untuk perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah, seperti perangkat Android Go Edition. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk melakukan navigasi dengan mudah, mengakses peta, dan menemukan lokasi tanpa mengonsumsi banyak data atau daya baterai.

Meskipun kamu tidak bisa mengunduh Google Maps Go secara langsung di perangkat kamu, kamu masih bisa mengaksesnya melalui browser sebagai web app. Ini memungkinkan pengguna yang tidak memiliki akses ke aplikasi ini di Play Store untuk tetap memanfaatkan fitur-fitur bermanfaat yang ditawarkan oleh Google Maps Go.

Salah satu fitur unggulan Google Maps Go adalah kemampuannya untuk menghemat data seluler kamu. Dalam lingkungan di mana paket data bisa mahal atau terbatas, aplikasi ini adalah pilihan yang cerdas. Google Maps Go menggunakan lebih sedikit data untuk memuat peta dan informasi lokasi, sehingga kamu bisa menjelajahi peta tanpa khawatir melebihi kuota data kamu.

Teknatekno.com – Google sekarang telah meluncurkan Google Maps Go sebagai versi ringan dari aplikasi peta miliknya. Aplikasi ini hadir sebagai bagian dari program Android Go yang ditujukan untuk negara berkembang.

