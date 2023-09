Rekomendasi Flashdisk OTG Terbaik dan Terlaris

Soal performa, kamu bisa mentransfer data dengan kecepatan baca hingga 85 MB per detik dan kecepatan tulis hingga 20 MB per detik (untuk varian 32 GB ke atas).

Transcend JetDrive Go 300 hadir dalam tiga pilihan kapasitas, yaitu 32 GB, 64 GB dan 128 GB dengan harga mulai Rp 300 ribuan. Flashdisk ini mampu menghadirkan performa maksimal hingga 20 MB per detik untuk antarmuka Lightning dan hingga 100 MB per detik untuk antarmuka USB 3.1 Gen1.

Kembali untuk iOS, Transcend JetDrive Go 300 hadir untuk memenuhi kebutuhan ruang memori tambahan untuk pengguna perangkat dengan sistem operasi tersebut. JetDrive Go 300 kompatibel dengan model iPhone, iPad, dan iPod touch dengan port Lightning dan menjalankan iOS 11 atau lebih baru.

SanDisk Ultra Dual Drive Go memungkinkan kamu memindahkan file antar ponsel pintar, tablet, Mac (USB Type-C) dan komputer (USB Type-A). Flashdisk OTG ini menggunakan antarmuka USB 3.1 Gen1 dengan kecepatan baca hingga 150 MB per detik, sehingga kamu bisa memindahkan file dengan cepat ke komputer.

Kingston DataTraveler DT80 menggunakan antarmuka USB 3.2 Gen1 sehingga mampu menyajikan kecepatan baca hingga 200 MB per detik dan kecepatan tulis hingga 60 MB per detik untuk varian 128 GB dan 256 GB.

