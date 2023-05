Cara Update iOS 15.4, Nikmati Fitur Baru Face ID With Mask

Selain fitur di atas, pembaruan iOS 15.4 juga memberikan fitur Tap to Pay on iPhone di Amerika Serikat serta peningkatan beberapa fitur lain dan juga perbaikan bug system.

Pengguna tak memerlukan Apple Watch untuk otentikasi saat scan wajah dengan Face ID. Apple menjelaskan Use Face ID with Mask akan membaca bagian khusus dari wajah di sekitar mata.

You might also like