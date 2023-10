Subtitle Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Formatnya

Jika kamu ingin menyimpannya dalam format yang lain seperti .SRT atau .SUB, pada saat menyimpan pilih “All Files” pada kolom “Save as type” kemudian isikan nama diikuti format subtitle pada kolom “File Name”. Contoh: Kahoo Na Pyaar Hai.SRT

Subtitle SDH (Subtitles for the Deaf and Hard-of-Hearing) dirancang khusus untuk penonton dengan gangguan pendengaran atau yang sulit mendengar. Subtitle ini mencakup teks dialog, deskripsi suara, dan informasi audio tambahan.

Format subtitle MicroDVD menggunakan ekstensi file .sub. Format ini menyediakan waktu tampilan dan durasi teks subtitle, mirip dengan format .srt. Namun, format .sub juga dapat menyertakan informasi tentang posisi dan penampilan teks subtitle.

