8 Tips Dalam Memilih Voice Over yang Baik

Salah satu tips memilih voice over yang baik adalah menentukan kesesuaiannya untuk digunakan dalam jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, voice over sebagai perwakilan untuk menyampaikan pesan-pesan perusahaan melalui media audio-visual.

Untuk memastikan menggunakan jasa voice over, tidak ada salahnya untuk melihat beberapa hasil kerja atau pengalaman dari voice over sebelumnya. Apalagi jika voice over tersebut memiliki reputasi dan rekam jejak yang lama dalam dunia pengisi suara.

Salah satu aspek penting yang harus dipikirkan dalam memilih voice over adalah penyesuaian durasi video dengan kecepatan membaca voice over.

Aksen yang digunakan oleh voice over turut memiliki pengaruh. Bila produk atau usaha yang dijalankan ingin dikenal skala lokal, maka pilihlah voice over yang kuat dengan aksen lokalnya.

Lantas, bagaimana bila produk tersebut cocok digunakan wanita maupun pria? Adweek Media melalui surveinya menyatakan 48% responden memilih voice over pria, dimana mereka memiliki karakter suara yang kuat. Sedangkan 46% memilih voice over wanita dengan karakter suara yang menenangkan.

