Aplikasi Untuk Membuat Tulisan Graffiti Terbaik

Mulai dari New York Underground, German ICE, Berlin S-Bahn, Tokyo Shinkasen, Kyoto Local Train, New York Brick Wall, Tokyo Sky Train hingga Berlin Tam.

How to Draw Graffiti Caharacters ini akan mengajarkan kamu tentang bagaimana langkah-langkah menggambar suatu karakter grafiti. Aplikasi ini juga patut direkomendasikan bagi anak-anak.

You might also like