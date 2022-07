Infinix Zero 5G Resmi Hadir di Indonesia, Segini Harganya

Teknatekno.com – Setelah diumumkan secara global beberapa waktu lalu, akhirnya Infinix mendaratkan smartphone 5G pertamanya Zero 5G di pasar Indonesia.

Infinix Zero 5G ini merupakan ponsel pertama mereka yang dilengkapi dengan jaringan 5G, yang tentunya dijamin akan lebih cepat serta memberikan beberapa fitur yang mumpuni bagi penggunanya.

“Menghadapi pasar smartphone yang berkembang cepat, Infinix melihat dan mengerti kebutuhan para pengguna akan perangkat digital untuk menemani keseharian dinamis mereka.

Kecepatan menjadi fokus utama kami untuk pengguna anak muda yang energetik, serba produktif, dan serba cepat,” ucap Farah Huang, SEA Regional Marketing Head Infinix Mobility dalam konferensi pers, Rabu 6 April 2022.

Spesifikasi Infinix Zero 5G

Secara tampilan, Infinix Zero 5G hadir dengan desain uni-curve yang tampil ramping dengan lekukan halus di belakang panel menggunakan material komposit menyerupai kaca. Lekukan pada panel memberikan ergonomis dan genggaman yang baik, serta tetap nyaman.

Smartphone ini mengusung layar besar berukuran 6,78” FHD+ ultra-smooth dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ini akan memberikan pengguna pengalaman yang mulus dan respons lebih cepat saat menjelajahi halaman web, menikmati konten online, dan bermain game.

Untuk performa, ponsel ini didukung oleh Chipset MediaTek Dimensity 900 5G dengan arsitektur 6nm performa tinggi dan terintegrasi dengan modem 5G New Radio (NR) sub-6GHz. Ini yang bakal mendorong penggunanya mencapai performa sigap, cepat, responsif, dan FPS lebih tinggi untuk pengalaman gaming lebih baik.

Terlebih, smartphone ini telah didukung fitur Infinix’s Dar-Link 2.0 yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui software Dar-Link 2.0 untuk meningkatkan stabilitas gambar, sensitivitas sentuhan, sekaligus mengatur temperatur perangkat.

Selain itu, ada juga fitur XArena, yang berfungsi meningkatkan pengalaman gaming dengan integrasi aplikasi game kedalam zona tersendiri dan mendorong performa game. Pengaturan cepat (quick settings) memungkinkan pengguna untuk memblokir pesan dan panggilan masuk yang mengganggu.

Spesifikasi Infinix Zero 5G menyediakan konektivitas lebih cepat dan lebih handal untuk para gamer berkat teknologi Wi-Fi 6 dan 2×2 MIMO yang memberikan kecepatan hingga 1,2Gbps.

Tidak hanya koneksi Wi-Fi, Zero 5G menghadirkan fitur SIM 5G ganda dengan fitur Clever Mode untuk secara otomatis beralih ke jaringan tercepat antara 4G dan 5G sesuai dengan bandwidth pengguna.

Sedangkan baterainya sendiri berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat 33W siap menemani performa pengguna menjalani dan menikmati aktivitas sepanjang hari.

Bergeser ke bagian fotografi, Infinix Zero 5G dilengkapi kamera utama 48MP dengan 30x ultra-zoom dan dilengkapi kamera portrait 13MP dan kamera virtual 2MP. Kamera utama 48MP dengan 30X zoom memungkinkan pengguna untuk menangkap menangkap objek dari kejauhan dengan detail jernih.

Tak hanya jarak, sistem kamera Zero 5G memiliki kecepatan untuk menangkap video hingga 960 fps untuk hasil slow motion dari momen biasa yang tak bisa ditangkap mata telanjang.

Harga Infinix Zero 5G

Ponsel ini sudah tersedia di pasar Indonesia mulai Kamis 7 April 2022 pada tahap First Sale eksklusif di marketplace Shopee. Sedangkan harganya dibanderol sekitar Rp 3.399.000, dengan tiga varian warna, yaitu Cosmic Black, Skylight Orange, dan Horizon Blue.

Kesimpulan

Demikianlah informasi dari Teknatekno mengenai kabar perilisan HP terbaru Infinix di Indonesia. Dengan beberapa fitur unggulan yang diberikan Infinix Zero 5G ini, sangat worth it to buy bagi kamu yang sedang mencari smartphone 5G namun harga terjangkau.

