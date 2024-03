Spesifikasi Samsung Galaxy M23 5G, Simak Kelebihan dan Kekurangannya

Paket penjualan Galaxy M23 5G terbilang minimalis, hanya berisi ejektor kartu SIM, kabel USB C ke C, paket kartu perdana XL, dan beberapa dokumen dalam boksnya. Tidak ada screen protector, softcase, atau kepala charger yang disertakan. Pengguna yang membutuhkan charger 25W harus menyediakan dana ekstra sekitar Rp300 ribu untuk membeli charger asli Samsung.

Galaxy M23 dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk giroskop yang memudahkan bermain gim. Konektivitasnya meliputi jaringan 5G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC, dan jack audio 3,5 mm. Meskipun menggunakan port USB C, ponsel ini belum mendukung video out.

