Rekomendasi HP Wiko Terbaru, Kamera Canggih Harga Terjangkau

Harga: Rp 1 Jutaan Layar: IPS LCD 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio Chipset: Mediatek MT6735P (28 nm) CPU: Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU: Mali-T720MP2 Memori Internal: 8 GB, 1 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 8 MP, AF Kamera Depan: 5 MP OS & Baterai: Android 5.0 (Lollipop), 2800 mAh

Harga: Rp 1 Jutaan Layar: IPS LCD 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio Chipset: Mediatek MT6735 (28 nm) CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU: Mali-T720 Memori Internal: 16 GB, 2 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm Kamera Depan: 5 MP, f/2.4, 1/5″, 1.1µm OS & Baterai: Android 6.0.1 (Marshmallow), 2500 mAh

Harga: Rp 1.529.000 Layar: IPS LCD 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 GPU: Mali-T720 Memori Internal: 32 GB, 3 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 128 GB Kamera Belakang: 13 MP, AF Kamera Depan: 8 MP OS & Baterai: Android 7.0 (Nougat), 3000 mAh

Harga: Rp 1.099.000 Layar: IPS LCD 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio Chipset: Mediatek MT6580M (28 nm) CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU: Mali-400MP2 Memori Internal: 16 GB, 1 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm Kamera Depan: 5 MP, f/2.4, 1/5″, 1.1µm OS & Baterai: Android 6.0.1 (Marshmallow), 2500 mAh

Harga: Rp 909.000 Layar: IPS LCD 5.0 inches, 480 x 854 pixels, 16:9 ratio CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU: Mali-400 Memori Internal: 8 GB, 1 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 5 MP Kamera Depan: 2 MP OS & Baterai: Android 6.0 (Marshmallow), 2000 mAh

Harga: Rp 1.110.000 Layar: IPS LCD 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio CPU: Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 GPU: Adreno 304 Memori Internal: 16 GB, 2 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 8 MP, AF Kamera Depan: 5 MP OS & Baterai: Android 7.1 (Nougat), 2800 mAh

Harga: Rp 1.369.000 Layar: IPS LCD 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU: Mali-T720 Memori Internal: 16 GB, 3 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 128 GB Kamera Belakang: 13 MP, AF Kamera Depan: 5 MP OS & Baterai: Android 7.0 (Nougat), 2500 mAh

Harga: Rp 950.000 Layar: IPS LCD 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU: Mali-400 MP2 Memori Internal: 16 GB, 1 GB RAM Memori Eksternal: microSD, up to 64 GB Kamera Belakang: 8 MP, AF Kamera Depan: 5 MP OS & Baterai: Android 7.0 (Nougat), 2500 mAh

Harga: Rp 1.849.000 Layar: IPS LCD 5.7 inches, 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio Chipset: Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) CPU: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 308 Memori Internal: microSD, up to 128 GB Memori Eksternal: 16/32 GB, 3 GB RAM Kamera Belakang: 13 MP, AF Kamera Depan: 16 MP OS & Baterai: Android 7.1 (Nougat), 2900 mAh

Harga: Rp 2.399.000 Layar: IPS LCD 5.7 inches, 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) CPU: Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 505 Memori Internal: microSD, up to 128 GB Memori Eksternal: 64 GB, 4 GB RAM Kamera Belakang: 16 MP, AF Kamera Depan: 20 MP + 8 MP OS & Baterai: 3000 mAh

You might also like