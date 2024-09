Biaya Haji 2022 Naik! Pemerintah Sah Tetapkan Sebesar Rp 39,8 Juta

“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji tahun 1443H/2022M dengan melakukan peningkatan volume makan jamaah haji di Mekkah dan Madinah dari dua kali per hari menjadi tiga kali per hari,” Dia menyimpulkan.

Teknatekno.com – DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022. Dari kesepakatan yang muncul, BPIH untuk pemberangkatan haji 2022 per jamaah yaitu sebesar Rp 39,8 juta per orang.

