The Next Generation Partnership (NGP) adalah aliansi global perusahaan teknologi dan penyedia konten terkemuka yang berkomitmen untuk bekerja sama menciptakan masa depan video.

XGEN memiliki sejarah kesuksesan yang panjang, didirikan pada tahun 2007 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2013. Perusahaan telah mengembangkan beberapa produk yang sukses, termasuk platform pengurutan Next Gen dan layanan pengurutan Next Gen.

Next Generation (XGEN) berharga karena merupakan platform blockchain Next Generation yang menyediakan platform yang aman, efisien, dan transparan bagi bisnis untuk melakukan transaksi. Ini juga menawarkan berbagai fitur yang menjadikannya pilihan yang menarik untuk bisnis.

You might also like