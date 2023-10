Xiaomi Redmi K40S Usung Chipset Snapdragon 870

Konektivitas WLan : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth : 5.2, A2DP, LE Infrared : Tidak Ada NFC : Ada GPS : A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC USB : USB Type-C 2.0, USB On-The-Go

You might also like