Redmi K40 Gaming Edition, Spesifikasi dan Harganya

Redmi K40 Gaming Edition memiliki layar AMOLED 6,67 inci (2.400 x 1.080 piksel) dengan resolusi Full HD Plus dan dukungan HDR10 Plus. Ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1200 5G (6nm) dan GPU Mali-G77 MC9.

Redmi K40 Gaming Edition mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci (2.400 x 1.080 piksel) dengan resolusi Full HD Plus dan dukungan HDR10 Plus.

You might also like