Tecno Spark 6 Go 2021 Bawa Spesifikasi Unggulan

Dilengkapi dengan MediaTek Helio A25 (12nm) SoC (System on Chip) dan octa-core ARM Cortex-A53 64-bit yang terdiri dari prosesor quad-core. Smartphone ini menggunakan OS Android 10 Go yang didesain untuk smartphone dengan spesifikasi rendah.

Sisi performa, Tecno Spark 6 Go 2021 memang bukan yang terkencang di kelasnya, tetapi sudah memadai berkat dukungan SoC (System on Chip) MediaTek Helio A25 (12nm) yang mengusung prosesor octa-core ARM Cortex-A53 64-bit yang terdiri dari quad-core dengan kecepatan 1,8GHz dan quad-core dengan kecepatan 1,5GHz.

Selain itu, ponsel ini menggunakan sistem operasi Android 10 Go Edition yang memang dirancang untuk smartphone dengan spesifikasi terbatas. Keunggulan utama Tecno Spark 6 Go 2021 adalah kapasitas baterainya yang sangat besar di kelasnya, yaitu 5000mAh.

