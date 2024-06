Link Beli dan Cara Pesan Tiket Allo Bank Festival 2022

Teknatekno.com – Buat Teknozen yang sedang mencari link pembelian tiket Allo Bank Festival 2022, yuk simak informasinya dibawah ini. Allo Bank menyelenggarakan Allo Bank Festival 2022 selama tiga hari berturut-turut.

Acara Allo Bank Festival 2022 akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jalan Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Allo Bank Festival 2022 merupakan All in One Festival pertama di Indonesia sekaligus festival musik internasional pertama di tahun ini.

Allo Bank Festival 2022, bakal digelar pada 20, 21, dan 22 Mei 2022. Anda bisa membeli tiket Special Shows dengan membayar Rp 100.000 menggunakan Allo Prime.

Kabarnya, Detik Event akan melayani pembelian tiket Allo Bank Festival 2022 yang akan segera dimulai dan sudah bisa dipesan sekarang juga agar bisa menyaksikan aksi NCT Dream dan Red Velvet.

Tidak hanya NCT Dream dan Red Vevlet saja, Allo Bank Festival 2022 juga bakal dimeriahkan oleh sederet musisi Tanah Air. Di antaranya ada Kahitna, Kunto Aji, Raisa, BCL, D’Masiv, Ari Lasso, Barasuara, Maliq & D’essentials, Mocca, Nadin Amizah, Padi Reborn, Pamungkas, RAN, Rikzy Febian, Sal Priadi, hingga Krisdayanti.

Acara Allo Bank Festival 2022 akan menampilkan sejumlah musisi ternama, termasuk idol group dari Korea, Red Velvet dan NCT Dream.

Belum lama ini Red Velvet merilis album pertama “Ice Cream Cake,” yang membuat namanya mulai naik daun sebagai salah satu artis internasional K-Pop populer. Sempat mencetak kesuksesan dengan menduduki puncak tangga lagu di Korea dan AS.

Sementara NCT atau “Neo Culture Technology” yang memiliki konsep grup dengan keterbukaan dan ekspansi sebagai poin utama mereka. NCT mempunyai unit yang banyak dengan terus menambah anggota baru, dan tidak memiliki batasan jumlah anggota.

NCT Dream merupakan boygroup yang debut pada 2016 di bawah naungan SM Entertainment. Boygroup ini terdiri dari, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung.

Link Beli dan Harga Tiket Allo Bank Festival 2022

Buat kamu yang tertarik untuk membeli tiket Allo Bank Festival 2022, kamu bisa mengunjungi laman resmi Detik Event atau melalui link event.detikdotcom dengan login menggunakan akun pribadi kamu.

Pembelian tiket akan dibuka hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 10.00 WIB. Anda bisa beli tiket NCT Dream yang akan tampil di tanggal 20 Mei. Tiket Allo Bank Festival 2022 bise dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja dan pembayaran menggunakan Allo Prime.

“(BIAR GAKENA SCAM JASTIP) Denger2 event allobank bakal dijual di detikevent ini. Nah temen2 tolong dibaca yaa untuk 1 akun cuma bisa 5 tiket, nama nya harus sesuai regis, dan kalo gasesuai nama, gabisa masuk. Jadi kalo ada calo calo yang nakal, kalian bisa lebih waspada lagi,” kata akun Twitter bernama @30_and_O yang membagikan tips.

Cara Pesan Tiket Allo Bank Festival 2022

Berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Pastikan kamu sudah download, register, dan mengisi saldomu di aplikasi Allo Bank (Download di aplikasi play store atau iStore) Pembayaran hanya menggunakan Allo Prime ( Cara Upgrade ke Allo Prime Harga Tiket sudah termasuk pajak dan layanan. 1 akun Allo Prime untuk 1 Tiket Special Shows per hari Pastikan kamu sudah menerima e-Ticket QR Code yang dikirimkan melalui email

Kesimpulan

Allo Bank Festival 2022 merupakan All in One Festival pertama di Indonesia dan festival musik internasional pertama di tahun ini. Acara tersebut akan menampilkan sejumlah musisi ternama, antara lain grup idola asal Korea, Red Velvet dan NCT Dream.

NCT Dream adalah boy grup yang memulai debutnya pada tahun 2016 di bawah SM Entertainment. Boy group ini terdiri dari, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung. Tiket Allo Bank Festival 2022 bisa dibeli hanya dengan harga Rp 100 ribu di aplikasi Allo Bank