Tether (USDT) Cryptocurrency: Pengertian dan Fungsinya

Sirkulasi USDT di pasar aset kripto didukung dengan situasi yang dihadapi oleh mata uang fiat rujukannya dalam hal ini adalah dolar AS. Ide utamanya adalah mempertahankan rasio satu banding satu dengan nilai dolar AS.

Teknatekno.com – United States Dollar Tether (USDT) adalah sebuah aset kripto yang mengklaim nilai per asetnya senilai dengan US$ 1. Sehingga, pergerakan naik turunnya mengikuti kurs dolar, berbeda dengan aset kripto seperti bitcoin.

You might also like