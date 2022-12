Vivo X80 Bawa Spek Unggulan dengan Dimensity 9000

Teknatekno.com – Vivo akan merilis smartphone terbarunya, Vivo X80 dan X80 Pro. Peluncuran kedua smartphone ini akan dilakukan di India dalam waktu dekat.

Vivo X80 menggunakan layar panel Amoled berukuran 6,78 inci, resolusi Full HD+ atau 1080 x 2400 piksel, refresh rate 120Hz, dan rasio aspek 20:9.

Ponsel ini membawa kamera utama Sony IMX866 50MP yang mendukung RGBW dan OIS, kamera ultrawide 12MP, dan kamera portrait 12MP. Sementara kamera depan berukuran 32MP dengan desain punch hole.

Dimensity 9000 menjadi tumpuan di dapur pacu. Opsi RAM-nya ada dua, yaitu 8 GB dan 12 GB. Sementara memori internal tersedia mulai 128 GB, 256 GB dan 512 GB. Otaknya adalah Android 12, yang diperkaya dengan OriginOS Ocean.

Baterainya berkapasitas 4.500 mAh, dilengkapi 80W Flash Charge. Fitur lainnya yang disematkan yaitu Dual SIM, 5G, Wifi 6, Infrared Blaster, NFC, port USB-C, dan sensor fingerprint dalam layar.

Detail Spesifikasi Vivo X80

Umum

Tahun Rilis : 2022

Jaringan : 2G, 3G, 4G, 5G

SIM Card : Dual SIM (Slot Khusus)

eSIM : Tidak

Body

Dimensi : 164.95 x 75.23 x 8.3 mm

Berat : 206 gram

Ketahanan : –

Fitur Lainnya :

– Material bagian depan dan belakang : kaca

– Material rangka: aluminium

– Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit)

Warna : Cosmic Black, Urban Blue

Layar

Jenis : AMOLED

Ukuran : 6.78 inci

Refresh Rate : 120 Hz

Resolusi : 1080 x 2400 piksel

Rasio : 20:9

Kerapatan : 388 ppi

Proteksi : –

Fitur Lainnya :

– HDR

– Tingkat kecerahan puncak 1000 nit

– Touch sampling rate 240 Hz

Hardware

Chipset : MediaTek Dimensity 9000

CPU : Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)

GPU : Mali-G710 MC10

Memori

RAM : 12 GB

Memori Internal : 256 GB

Memori Eksternal : Tidak Ada

Kamera Utama

Jumlah Kamera : 3

Konfigurasi :

50 MP (wide), f/1.8

12 MP (telephoto), f/2.0

12 MP (ultrawide), f/2.0

Fitur : PDAF, Dual Pixel PDAF, Laser AF, gimbal OIS, perbesaran optik 2x, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video: Hingga 4K@30fps, gyro-EIS

Kamera Depan

Jumlah Kamera : 1

Konfigurasi : 32 MP (wide)

Fitur : HDR, Video: Hingga 4K@30fps

Konektivitas

WLan : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth : 5.3, A2DP, LE, aptX HD

Infrared : Ada

NFC : Ada

GPS : GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

USB : Tipe-C 2.0, USB On-The-Go

Baterai

Jenis : Li-Po

Kapasitas : 4500 mAh

Fitur : Pengisian cepat 80W (klaim 50% dalam 11 menit), pengisian balik

Fitur

OS (Saat Rilis) : Android 12, Funtouch OS 12

Sensor : Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna

Jack 3.5mm : Tidak Ada

Fitur Lainnya :

– Audio resolusi tinggi 32-bit/192kHz

– Speaker stereo

– vivo V1+ chip untuk pemrosesan video

Fitur Unggulan

– Desain premium dengan material

– Layar AMOLED, refresh rate hingga 120 Hz

– SoC kelas MediaTek Dimensity 9000 dan cip vivo V1+

– Kamera mantap, didukung OIS dan Zeiss T Coating

– Teknologi pengisian cepat 80W

Harga Vivo X80

Berdasarkan spesifikasi Vivo X80 tersebut, ponsel ini dibanderol dengan harga mulai dari 3.699 yuan atau sekitar Rp 8,1 juta sampai 4.899 yuan atau Rp 10,7 juta tergantung opsi penyimpanan.

Kesimpulan

Vivo X80 is priced starting from 3,699 yuan or around Rp. 8.1 million to 4,899 yuan or Rp. 10.7 million depending on storage options. This phone uses an Amoled panel screen measuring 6.78 inches, Full HD + resolution or 1080 x 2400 pixels, 120Hz refresh rate, and 20:9 aspect ratio. There are two RAM options, namely 8 GB and 12 GB.

While the internal memory is available starting from 128 GB, 256 GB and 512 GB. Other features embedded are Dual SIM, 5G, Infrared Blaster, NFC, USB-C port, and in-screen fingerprint sensor.