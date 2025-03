Gods Unchained (GODS), Revolusi Game NFT Penghasil Cuan

Untuk bertransaksi, kamu membutuhkan token yang bernama $GODS. Berdasarkan situs CoinMarketCap, harga per 1 token $GODS kini berkisar di 4,26 Dollar AS atau sekitar Rp 61.300.

Immutable juga menjual kartu dalam bentuk Chest yang berisi 6 kartu random. Ada variasi Rare yang berharga 14,99 Dollar AS, ada juga yang Legendary dengan harga 149,99 Dollar AS.

Card packs yang disediakan bervariasi, yakni Rare, Epic, Legendary, and Shiny-Legendary. Harganya pun bervariasi, mulai dari 2,49 Dollar AS, hingga yang termahal 149,99 Dollar AS.

You might also like