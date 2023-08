USD Coin (USDC), Crypto Stablecoin yang Listing di Indodax

Saat ini, harga USDC ke IDR adalah Rp14,947 untuk per asetnya. Pada awal tahun 20121, sudah ada 9 miliar dolar AS USDC yang telah dicetak oleh Circle.

Koin USD tidak hanya dicetak begitu saja. Circle menjamin bahwa setiap token USDC didukung dengan satu dolar AS. Proses mengubah dolar AS menjadi token USDC disebut tokenisasi.

Setiap USDC didukung oleh satu dolar AS yang disimpan di bank, memungkinkan stablecoin untuk mempertahankan nilai tukar satu-ke-satu dengan Dolar AS.

Awalnya, USD Coin diluncurkan secara terbatas pada September 2018. Dengan salah satu tagline “digital money for the digital age”, kini USDC sudah menjadi stablecoin yang dirancang untuk dunia di mana transaksi secara digital menjadi lebih umum.

