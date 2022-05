LinkEye (LET), Platform Kredit Crypto Terpercaya

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Sebelum kamu membeli aset crypto LinkEye (LET), ada baiknya pahami terlebih dahulu apa itu LinkEye (LET). LinkEye adalah platform cryptocurrency yang memasarkan dirinya sebagai layanan kredit aset digital, dan LET adalah token aslinya. Proyek ini beroperasi di blockchain Ethereum.

Buat kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai LinkEye (LET), kamu bisa simak penjelasan dari Teknatekno seputar aset crypto bernama LinkEye ini.

Mengenal Apa itu LinkEye (LET)

Menurut websitenya, LinkEye adalah sebuah platform yang melayani layanan simpan pinjam aset cryptocurrency. Mereka berkomitmen untuk membangun sistem kredit terbuka dan bersama pertama serta platform layanan aset digital melalui teknologi blockchain.

Dengan tujuan untuk menyediakan layanan aset digital gabungan yang aman dan nyaman bagi individu dan bisnis di seluruh dunia.

Disini mereka berupaya untuk menghubungkan para pemberi modal dengan orang-orang yang membutuhkan modal yang berada di daerah-daerah terpencil. Hal tersebut ditujukan untuk memecahkan masalah biaya yang tinggi, perbedaan data, aksesibilitas, dan kekurangan sumber daya.

Disini para pemberi modal juga dapat mengakses daftar hitam kredit pada konsorsium-blockchain yang diterbitkan oleh anggota lain. Hanya perlu membayar sejumlah token LET untuk mendapatkan laporan kredit detail. Jadi mereka dapat memberikan dana ke orang yang tepat dan mengurangi kasus gagal bayar.

Team LinkEye (LET)

Berikut ini team yang menciptakan dan mengembangkan LinkEye:

Bùi Anh Hoàng: Dia adalah pemasar crypto dan penggemar crypto, menikmati pekerjaan dengan orang-orang dari berbagai negara, budaya yang berbeda.

Eberendu Ikechukwu: Dia disebut sebagai penggemar blockchain, dan pembangun komunitas berpengalaman dengan pengalaman luas dalam pemasaran media sosial dan manajemen proyek.

Fahidul Islam: Berspesialisasi dalam Pemasaran Digital dan penggemar blockchain dan cryptocurrency yang tajam, dengan pengalaman lebih dari 2 tahun. Sangat bersemangat untuk terlibat dalam revolusi ini.

Karthikeyan Karuppasamy: Dia adalah penggemar crypto dan pendiri Ken Knack Corporation, sebuah perusahaan layanan blockchain yang didirikan pada tahun 2015. Dia adalah pembangun komunitas profesional dan berhubungan dengan perusahaan blockchain hebat Achain beberapa bulan yang lalu.

Sharmila Karthikeyan: Dia adalah pecinta kripto dan salah satu pendiri Ken Knack Corporation. Dalam 2 tahun terakhir, dia bekerja untuk ICO yang berbeda dan banyak dari mereka mencapai sukses besar baik secara finansial maupun teknis.

Vishal Kumar: Pengalaman 11 tahun dalam penasihat produk dan QA dan pengalaman 2 tahun di blockchain dan crypto. Sekarang dia berdedikasi untuk membantu proyek-proyek blockchain untuk membangun komunitas yang lebih besar dan pasar luar negeri.

Fitur LinkEye

Adapun beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh platform LinkEye diantaranya adalah:

1. Keamanan data

Platform ini mengambil kombinasi enkripsi simetris dan enkripsi asimetris untuk melindungi keamanan data, sementara menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan integritas dan keaslian informasi.

2. Performa tinggi

Platform ini secara mandiri mewujudkan algoritma PBFT yang direkomendasikan oleh IBM, yang sangat meningkatkan kinerja penulisan. Metode enkripsi simetris digunakan untuk mengenkripsi data, yaitu 500-1000 kali lebih cepat daripada enkripsi asimetris.

Pada saat yang sama, protokol internetwork dioptimalkan, mempercepat penyiaran dan sinkronisasi data antar node. Di lingkungan pengujian, kecepatannya bisa mencapai 100k tps.

3. Skalabilitas

Platform ini menggunakan desain modular untuk merangkum algoritma konsensus, kontrak pintar, protokol P2P, dan penulisan blok, sehingga setiap modul dapat ditukar. Kontrak pintar dapat ditingkatkan, memfasilitasi skalabilitas pasca-pemeliharaan.

Pada saat yang sama, bagian bawah kerangka mendukung multi-saluran, memenuhi persyaratan “orang yang berbeda mengakses data yang berbeda” di bawah skenario bisnis yang berbeda dan memberikan dukungan bagi sistem untuk menyimpan lebih banyak jenis data kredit di masa depan.

4. Akses yang nyaman

Saat data ditulis ke blockchain sekaligus, permintaan tindak lanjut dan distribusi manfaat diselesaikan secara independen di platform LinkEye. Ini sangat mengurangi biaya akses anggota.

Penggunaan SDK yang disediakan oleh LinkEye dapat mencapai akses pengembangan “0”. Anggota tidak perlu khawatir tentang peningkatan platform, karena LinkEye memperbaiki segalanya untuk mereka.

Apa itu Koin LET?

LET adalah cryptocurrency utama yang digunakan pada platform LinkEye. Cryptocurrency ini diciptakan dengan standar token ERC-20 yang artinya dapat ditukarkan dengan jenis koin yang sama dan dapat disimpan di wallet crypto yang mendukung jenis token tersebut.

LinkEye membatasi jumlah suplai LET, yaitu hanya tersedia sebanyak 1.000.000.000 koin. Saat artikel ini dibuat sudah sebanyak 899.999.000 koin LET yang beredar dan ditransaksikan di berbagai bursa kripto.

Tempat Membeli Koin LET

Buat kamu yang ingin tahu di mana membeli LinkEye (LET) dengan kurs saat ini, pertukaran mata uang kripto teratas untuk perdagangan aset kripto ini diantaranya adalah:

OKX

DigiFinex

Huobi Global

Hotbit

Bitbns

Kesimpulan

LinkEye adalah sebuah platform yang melayani layanan simpan pinjam aset cryptocurrency. LinkEye berupaya untuk menghubungkan para pemberi modal dengan orang-orang yang membutuhkan modal yang berada di daerah-daerah terpencil.

Disini para pemberi modal juga dapat mengakses daftar hitam kredit pada konsorsium-blockchain yang diterbitkan oleh anggota lain. Hanya perlu membayar sejumlah LinkEye (LET) untuk mendapatkan laporan kredit detail.

