Nokia C21 Plus Rilis Bawa Spek Ciamik Harga 1 Jutaan

Teknatekno.com – Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2022, HMD Global resmi merilis Nokia C21 Plus sebagai pelengkap C series. Nokia C21 Plus adalah HP Nokia seri C terbaik di pasar saat ini dengan sasis logam yang diberi peringkat IP52 untuk ketahanan air dan debu.

Ponsel ini mengusung layar HD+ 6,5 inci yang menawarkan resolusi layar 1600 x 720 piksel dengan aspect ratio 20:9. Ponsel ini mengusung prosesor octa-core Unisoc SC9863A, ditambah dengan GPU PowerVR GE8322.

Nokia C21 Plus menawarkan tiga opsi memori yang terdiri dari RAM 2 GB, RAM 3 GB, dan RAM 4 GB bersama dengan opsi untuk memiliki dari dua penyimpanan internal 32 GB dan 64 GB. Ada juga slot kartu microSD untuk memperluas kapasitas penyimpanan.

Untuk sisi fotografi, ponsel ini memiliki pengaturan kamera ganda di bagian belakang yang mencakup sensor utama 13 MP dan kamera depth sensor 2 MP dengan lampu kilat LED. Di sisi depan, ponsel ini mempunyai kamera 5 MP untuk mengambil foto selfie dan panggilan video.

Nokia C21 Plus menjalankan sistem operasi Android 11 Go Edition dan kapasitas baterai kapasitas 5.050 mAh atau 4.000 mAh seperti dikutip Gizmochina.

Di sisi lain, Nokia C21 memiliki layar 6,5 inci HD+ 20:9 dengan resolusi layar 1600 x 720 piksel. Ponsel ini juga memiliki bingkai logam tetapi perusahaan telah menurunkan peringkat IP.

Di dalamnya, ponsel ini mengusung prosesor Unisoc SC9863A dengan opsi memori terbatas pada RAM 2 GB atau RAM 3 GB, dan penyimpanan internal 32 GB atau 64 GB dengan slot kartu microSD untuk memperluas kapasitas penyimpanan.

Nokia C21 Plus mengusung kapasitas baterai 3.000 mAh dan memiliki sensor kamera 8 MP di bagian belakang dan kamera 5 MP di bagian depan serta menjalankan sistem operasi Android 11 Go. HMD Global menjanjikan pembaruan keamanan selama dua tahun.

Detail Spesifikasi Nokia C21 Plus

Umum

Tahun Rilis : 2022

Jaringan : 2G, 3G, 4G, 5G

SIM Card : Single SIM, Dual SIM (Slot Khusus)

eSIM : Tidak

Body

Dimensi : 164.8 x 75.9 x 8.55 mm

Berat : 191 gram

Ketahanan : –

Fitur Lainnya : Tahan percikan air

Warna : Dark Cyan, Warm Gray

Layar

Jenis : IPS LCD

Ukuran : 6.52 inci

Refresh Rate : 60 Hz

Resolusi : 720 x 1600 piksel

Rasio : 20:9

Kerapatan : 269 ppi

Proteksi : Lapisan antigores

Hardware

Chipset : UNISOC SC9863A

CPU : Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55)

GPU : PowerVR IMG8322

Memori

RAM : 2 GB, 3 GB, 4 GB

Memori Internal : 32 GB, 64 GB

Memori Eksternal : Ada (Slot Khusus)

Kamera Utama

Jumlah Kamera : 2

Konfigurasi :

13 MP (wide),

2 MP (depth),

Fitur : AF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps

Kamera Depan

Jumlah Kamera : 1

Konfigurasi : 5 MP (wide)

Fitur : LED flash, Video: 720p

Konektivitas

WLan : Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot

Bluetooth : 4.2, A2DP

Infrared : Tidak Ada

NFC : Tidak Ada

GPS : GPS, A-GPS

USB : microUSB 2.0

Baterai

Jenis : Li-Po

Kapasitas : 5050 mAh

Fitur : Pengisian 10W

Fitur

OS (Saat Rilis) : Android 11 (edisi Go)

Senso : Fingerprint (belakang), akselerometer, proksimitas

Jack 3.5mm : Ada

Fitur Lainnya : Radio FM

Fitur Unggulan

Desain simpel

Triple slot (2 kartu SIM plus 1 kartu microSD)

Kamera depan dengan lampu flash

Baterai awet hingga 2 hari pemakaian

Fitur keamanan pemindai wajah dan pemindai sidik jari

Harga Nokia C21 Plus

Nokia C21 Plus tersedia dalam varian warna Dark Cyan, Warm Gray serta dibanderol dengan harga sekitar Rp 1,8 jutaan.

Kesimpulan

