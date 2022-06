Rekomendasi Film Tentang Crypto, Cocok Ditonton Investor Pemula

Tekatekno.com – Hai Teknozen! Buat kamu yang sedang mencari rekomendasi film yang menceritakan tentang crypto dan bitcoin, kamu bisa simak beberapa daftar yang sudah Teknatekno rangkum berikut ini. Saat mempelajari tentang crpyto, kamu tidak harus melakukannya dengan serius atau bahkan penuh tekanan.

Meskipun kegiatan investasi ini membutuhkan pengetahuan yang lengkap dan luas, ternyata kamu masih bisa menemukan cara yang menarik dan menyenangkan untuk mempelajarinya. Salah satunya kamu bisa menonton film tentang crypto.

Daftar Film Tentang Crypto dan Bitcoin

Berikut ini beberapa film tentang crypto yang bisa kamu tonton untuk menambah wawasan kamu tentang duni cryptocurrency:

Ethereum: The Infinite Garden (Coming soon)

Berawal dari Aya Miyaguchi (direktur eksekutif Ethereum Foundation) yang memiliki bayangan terhadap Ethereum sebagai mesin yang terus berkembang. Bayangan tersebut berubah menjadi inspirasi film bahwa Ethereum merupakan “taman tanpa batas” yang akan dirilis tahun 2023.

Disutradarai oleh sutradara hebat yakni Chris Temple & Zach Ingrasci. Kedua sutradara itu telah banyak membuat film layar lebar dibawah naungan Netflix, HBO, HULU, National Geographic, & The Atlantic. Namun, kali ini mereka akan dinaungi oleh sebuah studio independen yaitu Optimist yang berbasis di Los Angeles, USA.

Bitcoin Heist

Bitcoin Heist adalah film bitcoin asal Vietnam bergenre aksi komedi yang diproduksi oleh Old Photo Films. Rilis pada Februari 2016, film ini memiliki durasi 1 jam 50 menit.

Film ini merupakan garapan sutradara Ham Tran yang berkolaborasi dengan penulis Anderson Le dan Scott Nguyen. Kamu bisa menonton film Bitcoin Heist ini lewat Netflix.

Bitcoin Heist menceritakan tentang pencurian bitcoin yang dilakukan oleh hacker yang dijuluki The Ghost. Ia melakukan peretasan ke komputer korban dan memeras mereka untuk mendapatkan cryptocurrency.

Dalam rangka menangkap The Ghost, Dada, seorang agen khusus interpol mengumpulkan sekelompok pencuri elit dan merencanakan pencurian untuk mengambil kembali cryptocurrency yang dirampok oleh The Ghost.

Trust No One : The Hunt for the Crypto King (2022)

Film yang dirilis pada 30 Maret 2022 di Netflix ini menceritakan seputar Gerald Cotten. Gerald Cotten merupakan pemilik dari QuadrigaCX, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Fintech yang berbasis di Kanada. Film dokumenter ini berdurasi 1 jam 30 menit, mengupas habis perihal keruntuhan & kematian.

Keruntuhan dari QuadrigaCX & kematian Gerald Cotton yang membawa pergi password untuk mengakses sistem Bitcoin milik investornya. Dikabarkan kerugian dari semua investornya mencapai 5,7 miliar rupiah atau senilai 500rb dollar Kanada.

Banking on Bitcoin

Banking on Bitcoin merupakan sebuah film bitcoin netflix karya Christopher Cannucciari bersama Prichard Smith yang tayang pada tahun 2016. Film yang juga dikenal dengan judul The Battle of Bitcoin ini mengambil genre dokumenter.

Berlatar belakang di New York, USA, film ini mengisahkan tentang perkembangan bitcoin yang awalnya dianggap sebagai disrupsi teknologi. Setelah bertahun-tahun melakukan pengembangan secara sembunyi-sembunyi, bitcoin mulai menarik perhatian publik.

Trust Machine: The Story of Blockchain

Trust Machine: The Story of Blockchain merupakan film dokumenter yang rilis pada 2018 ini menceritakan tentang evolusi cryptocurrency, blockchain, DeFi, dan peran teknologi dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang muncul di seluruh dunia seperti kelaparan dan masalah-masalah lain.

HODL (2020) – Film Tentang Crypto

HODL adalah sebuah film pendek yang dirilis ditahun 2020. Luangkan waktu sebentar untuk menyempatkan menonton film pendek berdurasi 3 menit ini. Film ini bergenre komedi & diproduseri oleh The Garcia Brothers.

Film ini mengisahkan seorang pemuda yang mendapatkan warisan dari pamannya. Pamannya mewariskan alat pancing, boneka kepala rusa & 55000 BTC yang dibeli pada tahun 2010.

Pemuda tersebut terkaget karena pada saat mencari tau nilai BTC, ternyata nilainya sudah sangat naik dan tanpa pikir panjang, ia pun ingin langsung membelanjakannya dengan serakah.

Banking on Africa: The Bitcoin Revolution

Banking on Africa adalah film bitcoin 2020 yang mengisahkan tentang perjalanan seorang perintis bitcoin dari Afrika yang menggunakan pengaruh bitcoin untuk membebaskan dirinya dari sistem perbankan yang menjerat.

Reset: The Blockchain Revolution

Mengambil latar krisis finansial di tahun 2008, film ini mengisahkan tentang bagaimana teknologi blockchain muncul sebagai penyelamat dan mengubah mindset semua orang. Para ahli mengungkapkan prediksi mereka tentang masa depan keuangan berdasarkan teknologi blockchain.

Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet

Rilis pada tahun 2020, film ini merupakan film dokumenter kedua Torsten Hoffmann tentang bitcoin. Hoffmann mengungkap evolusi blockchain, jaringan DeFi, dan apa yang dijanjikan para pemikir di industri ini, seperti Vitalik Buterin, Laura Shin, dan tokoh crypto lainnya.

Ia juga memperlihatkan kepercayaan dan kekhawatiran publik akan keamanan sistem dan teknologi baru tersebut.

Bitcoin: The End of Money As We Know It

Film ini adalah seri dokumenter pertama Hoffmann sebelum Cryptopia. Rilis pada 2015, film ini cocok bagi kalangan yang tidak terlalu paham mengenai bitcoin dan pengaruhnya pada perbankan. Hoffmann menyajikan gambaran yang jelas dan singkat mengenai perbedaan uang fiat dan cryptocurrency.

The Rise and Rise of Bitcoin

The Rise and Rise of Bitcoin merupakan film tentang bitcoin yang menceritakan kisah seorang programmer yang tertarik dan memutuskan untuk bergabung dengan komunitas bitcoin. Kamu dapat melihat bagaimana teknologi digital currency memberikan pengaruh global dalam berbagai aspek seperti sosial dan politik.

Bitcoin: Shape The Future

Diproduksi oleh penyedia layanan trading bitcoin, Bitkan, film ini mengangkat revolusi sejarah bitcoin dari perspektif komunitas bitcoin di China. Melalui wawancara dengan para eksekutif perusahaan bitcoin, dokumenter ini menyajikan gambaran kultur yang berbeda dari setiap komunitas bitcoin di China.

Bitcoin: Beyond the Bubble

Tayang di tahun 2018, film tentang bitcoin ini menggambarkan bagaimana digital currency membuat sistem keuangan yang tidak lagi dikontrol oleh bank. Tim Delmastro selaku sutradara dan penulis menjabarkan asal mula, cara kerja hingga potensi cryptocurrency di masa depan.

Penutup

Demikianlah beberapa daftar rekomendasi film tentang crypto dan bitcoin yang bisa kamu nikmati dan menambah wawasan kamu tentang dunia cryptocurrency. Semoga artikel ini bisa bermanfaat ya.

