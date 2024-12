Apa itu DBMS: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Fitur Serta Kelebihan dan Kekurangannya

Data relasional adalah data yang telah dinormalisasi kemudian dikategorikan menurut jenisnya. Contoh data relasional yaitu DBASE II oleh Ashton-Tate, 1981, ORACLE oleh Relational Software Inc, 1979, System-R oleh IBM Research, 1975, dan INGRE oleh UN of CA & Relational Tech. 1973.

