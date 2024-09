Pengertian Domain, Fungsi, Jenis dan Cara Kerjanya

TLD adalah nama domain yang paling umum dan berada di tingkat atas. TLD tersebar luas dan mudah diingat, sehingga banyak orang menggunakannya. Banyak situs web yang sering menggunakan .com, .net, .org, .edu. Domain ini juga tidak merujuk ke organisasi tertentu yang dapat digunakan oleh situs web pribadi secara gratis.

Pendaftaran dikelola oleh ICANN (Internet Company for Defined Names and Numbers) sehingga menentukan arah dari setiap alamat situs web jelas dan ditargetkan.

You might also like