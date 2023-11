Pengertian VoIP, Fungsi, Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangannya

Salah satu penyedia VoIP yaitu Nextiva, membebankan biaya sistem telepon VoIP antara Rp 300.157 dan Rp 600.315 per bulan per saluran. Namun, itu tergantung pada jumlah total pengguna, layanan yang digunakan, dan kontrak atau komitmen yang dicapai.

Teknatekno.com – Bagi masyarakat awam mungkin ada yang belum memahami pengertian dari istilah Voice over Internet Protocol (VoIP). Namun, setiap perusahaan yang peduli dengan solusi telekomunikasi yang efisien dan hemat biaya pasti telah diberitahu bahwa sistem telepon Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah pilihan terbaik dalam budaya berbasis Internet saat ini.

