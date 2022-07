10 Rekomendasi Paket WiFi Murah dan Unlimited

Paket 2P 20 Mbps Rp 275.000 per bulan

30 Mbps Rp 315.000 per bulan

40 Mbps Rp 385.000 per bulan

50 Mbps Rp 445.000 per bulan

100 Mbps Rp 795.000 per bulan

Pelajar Pendidik Jurnalis Up to 20 Mbps Rp 255.000 per bulan

Up to 30 Mbps Rp 315.000 per bulan

Paket 2P Internet Promo Disney+ Up to 30 Mbps Rp 350.000 per bulan

Up to 50 Mbps Rp 475.000 per bulan

Up to 100 Mbps Rp 795.000 per bulan

Paket 3P Internet Promo Disney+ Up to 30 Mbps Rp 385.000 per bulan

Up to 50 Mbps Rp 615.000 per bulan

Up to 100 Mbps Rp 965.000 per bulan