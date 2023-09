Apa itu Virtual Account: Inilah Manfaat dan Cara Kerjanya

Teknatekno.com – Sebagian dari Teknozen pasti sudah banyak yang menggunakan virtual account. Tahukah kamu apa itu virtual account? Semakin berkembangnya teknologi saat ini, beberapa hal sekarang dapat diakses secara online. Misalnya kita bisa dengan mudah membeli apapun melalui e-commerce ataupun marketplace lainnya.

Demikian pula dengan metode pembayaran, seperti virtual account, sekarang dapat dilakukan secara online. Lantas, apa itu virtual account? Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu virtual account, yuk simak penjelasan dari Teknatekno dibawah ini.

Mengenal Apa itu Virtual Account

Virtual Account (VA) adalah rekening atau akun pembayaran secara virtual yang dibuat oleh bank khusus untuk setiap pengguna. Rekening ini tidak berwujud dan hanya digunakan untuk pembayaran online. Setiap rekening virtual memiliki nomor ID pelanggan yang unik dan hanya dapat digunakan sekali.

Proses pembuatan rekening virtual biasanya dilakukan secara otomatis selama proses produksi dan nomor virtual account mengandung informasi yang spesifik untuk mengidentifikasi pengguna atau transaksi tertentu.

Setiap transaksi biasanya diberikan satu nomor virtual account, yang juga dikenal sebagai nomor VA. Setiap nomor VA umumnya unik dan berbeda-beda tergantung pada persyaratan transaksi.

Bentuk nomor VA dapat bervariasi tergantung pada bank yang digunakan. Beberapa bank menggunakan kombinasi unik angka atau huruf dan angka sebagai nomor VA. Rekening virtual sekarang tersedia di hampir semua bank, memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi online dengan mudah.

Penggunaan virtual account memiliki beberapa keuntungan. Pertama, virtual account memudahkan proses pembayaran online dengan memberikan nomor rekening yang spesifik untuk setiap transaksi. Hal ini meminimalkan kesalahan dalam mencatat atau mencocokkan pembayaran.

Kedua, penggunaan nomor VA yang unik memperkuat keamanan karena nomor rekening fisik pengguna tidak perlu dibagikan secara langsung. Ketiga, rekening virtual memungkinkan pelacakan pembayaran dengan mudah, baik oleh pengguna maupun oleh penyedia jasa keuangan.

Secara umum, pengertian virtual account adalah rekening pembayaran online yang tidak berwujud, dibuat oleh bank khusus untuk setiap pengguna. Rekening ini memfasilitasi transaksi online dan memberikan nomor VA yang unik untuk setiap transaksi, sehingga memudahkan proses pembayaran dan meningkatkan keamanan.

Manfaat Virtual Account

Beberapa orang yang masih awam percaya bahwa akun virtual jauh lebih rumit daripada transfer bank manual. Pada kenyataannya, VA mempermudah segala jenis kegiatan transaksi. Berikut adalah beberapa keuntungan dan manfaat menggunakan virtual account:

1. Transaksi Lebih Aman

Pembelian secara online akan terasa lebih aman saat menggunakan opsi pembayaran VA daripada rekening biasa. Setelah transaksi selesai, nomor VA unik yang hanya dapat kamu gunakan untuk satu transaksi akan kedaluwarsa. Ini memastikan bahwa nomor unik tidak disalahgunakan dan transaksi aman.

2. Pembayaran yang Lebih Praktis

Transaksi virtual account secara otomatis tercatat di pembukuan atau rekening kamu. Nomor unik yang kamu gunakan telah divalidasi untuk mencatat bahwa kamu melakukan pembayaran tanpa perlu melacak siapa yang melakukannya. Pesanan atau pembelian online kamu akan segera ditangani.

3. Mempermudah Kegiatan Transaksi

Kamu dapat melakukan transaksi tanpa harus mengantri atau melakukan perjalanan ke bank atau ATM berikutnya. Virtual account membuat mekanisme transaksi atau pembayaran menjadi lebih fleksibel dan praktis. Apalagi sekarang VA dapat diakses di berbagai pasar dan aplikasi.

4. Tanpa Konfirmasi Pembayaran

Saat kamu melakukan pembayaran melalui rekening biasa, seperti transfer ATM, bukti transfer harus difoto dan diserahkan kepada penjual agar pembelian kamu dapat diselesaikan. Kamu juga harus menunggu vendor untuk mengkonfirmasi pembayaran kamu.

Metode tersebut sangatlah berbeda dari VA. Yang mana dalam proses identifikasinya cepat ditemukan dan kamu tidak perlu memverifikasi atau mengkonfirmasi pembayaran. Waktu yang kamu butuhkan cukup singkat dan konfirmasi pembayaran tidak memakan waktu lama.

Cara Kerja Virtual Account

Setelah kamu memahami apa itu virtual account beserta manfaatnya, kini saatnya mempelajari cara kerja VA. Seperti namanya, virtual account adalah akun virtual yang sengaja dibuat untuk memudahkan identifikasi dan pencatatan pembayaran. Berikut rincian cara kerja virtual account:

Pertama, saat kamu melakukan pemesanan, vendor akan mengirimkan faktur kepada kamu.

Akun VA yang disediakan dalam aplikasi akan menawarkan pelanggan dengan kode unik (nomor VA) yang terhubung dengan faktur.

Pembeli yang diberi nomor unik kemudian akan diminta untuk melakukan transfer.

Ketika transfer selesai, penjual akan diberitahu bahwa kamu telah menyelesaikan pembayaran. Karena kode unik hanya dapat dimiliki oleh satu orang, penjual dapat menentukan siapa yang melakukan pembayaran.

Vendor hanya perlu menyelesaikan pembelian kamu setelah kamu membayar. Kamu tidak perlu memberikan foto bukti transfer kepada vendor karena mereka sudah tahu bahwa kamu telah membayar.

Apa Saja Fitur Virtual Account

Biasanya, VA menawarkan berbagai keunggulan yang mendukung posisinya sebagai pilihan pembayaran yang sederhana dan nyaman. Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada virtual account:

1. Fixed vs. Non-Fixed

Fixed VA biasanya dikaitkan dengan entitas pembeli akhir. Sementara itu, Non-Fixed VA sering disandingkan dengan invoice.

2. Open vs. Closed

Open VA dapat menerima nominal dengan jumlah berapa saja. Sedangkan Closed VA hanya dapat menerima pembayaran yang sudah ditentukan sebelumnya secara spesifik. Untuk Fixed Account, merchant bisa mengatur account-nya sebagai “open” atau “closed” ketika akan memberikannya kepada konsumen akhir.

3. Single vs. Multiple Use

Single Use VA hanya bisa digunakan untuk satu kali transaksi saja. Sementara Multiple Use Account bisa digunakan untuk beberapa kali pembayaran selama akun tersebut masih berlaku. Fini hanya dapat diakses di VA Tetap atau Fixed VA, karena untuk Non Fixed VA adalah tipe Single Use.

4. Masa Berlaku

VA memiliki tanggal kadaluarsa. Pembeli tidak dapat lagi menggunakan akun setelah masa berlaku VA telah berlalu. Masa berlaku ditentukan selama proses pembuatan.

Cara Melakukan Pembayaran dengan Virtual Account

Metode pembayaran VA adalah pilihan terbaik untuk kamu. Selain lebih simpel dan nyaman, cara pembayaran ini cukup aman. Metode pembayaran VA tersedia di sebagian besar bank.

Berikut ini adalah rangkuman cara pembayaran virtual account dari beberapa pilihan bank:

1. Bank BCA

Kamu dapat melakukan pembayaran melalui VA Bank BCA dengan transfer ATM, transfer KlikBCA, dan transfer m-BCA. Namun, pembayaran VA BCA hanya dapat dilakukan menggunakan rekening BCA. Kamu bisa mengikuti Panduan VA Bank BCA untuk mengetahui detail prosedurnya.

2. Bank Mandiri

Untuk Bank Mandiri, kamu dapat melakukan pembayaran dengan Bank Mandiri VA melalui transfer ATM, transfer iBanking dan transfer melalui mBanking. Adapun langkah-langkah detailnya, kamu bisa membaca panduan VA Bank Mandiri.

3. Bank BRI

Saat ini, Bank BRI juga telah menyediakan layanan pembayaran melalui VA. Untuk Bank BRI, kamu dapat melakukan pembayaran melalui transfer ATM, transfer iBanking dan transfer mBanking. Kamu bisa mengikuti panduan VA Bank BRI untuk mendapatkan detail prosedurnya.

4. Bank BNI

Bank BNI juga menyediakan layanan VA untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran. Melalui VA Bank BNI, kamu dapat melakukan pembayaran melalui transfer ATM, transfer iBanking, transfer mBanking dan transfer melalui SMS Banking. Adapun langkah-langkahnya bisa kamu baca di panduan VA Bank BNI.

5. Permata Bank

Jika kamu nasabah Permata Bank, kamu dapat melakukan pembayaran tagihan melalui VA. Kamu dapat membayar transaksi melalui transfer ATM Permata, transfer Internet Banking dan transfer Mobile Banking.

Kamu dapat mengikuti langkah-langkah pembayaran di panduan VA Bank Permata untuk mendapatkan pembayaran yang mudah.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa virtual account adalah rekening atau akun pembayaran secara virtual (tidak berwujud) yang dibuat oleh bank khusus untuk setiap pengguna.

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar apa itu virtual account, mulai dari pengertiannya, fungsinya, cara kerjanya, fitur-fiturnya, sampai dengan cara melakukan pembayaran menggunakan virtual account yang perlu kamu ketahui. Semoga artikel ini bisa bermanfaat ya!