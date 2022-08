20+ Rekomendasi Kabel HDMI Terbaik, Murah dan Berkualitas

Teknatekno.com – Saat ini sudah tersedia berbagai macam merk kabel HDMI di pasaran yang harganya relatif murah, terbaik serta berkualitas. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kabel HDMI memiliki fungsi sebagai konektor atau penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.

HDMI merupakan singkatan dari High Definition Multimedia Interface, yaitu teknologi yang mampu mengoptimalkan kemampuan multimedia menjadi lebih kompleks serta fungsional jika dibandingkan dengan sistem analog. HDMI juga memiliki kemampuan dalam mengompres sinyal untuk mengurangi cahaya.

Karena tersedianya berbagai merk kabel HDMI saat ini, membuat kamu mungkin sedikit kebingungan untuk memilih kabel HDMI seperti apa yang bagus, murah dan pastinya berkualitas.

Nah, pada kesempatan kali ini, Teknatekno akan memberikan beberapa tips untuk kamu dalam memilih kabel HDMI yang baik serta beberapa rekomendasi kabel HDMI terbaik yang bisa jadi bahan referensi kamu saat membeli kabel HDMI.

Tips Memilih Kabel HDMI yang Tepat

Perlu kamu ketahui, tidak semua kabel HDMI dirancang serupa, namun, kamu tidak perlu repot untuk memperoleh kabel HDMI terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kamu, terutama spesifikasi dan kinerja yang dimilikinya berkualitas.

Untuk membantu kamu dalam memilih kabel HDMI terbaik, kamu bisa memperhatikan beberapa tips dibawah ini:

1. Kecepatan (Bandwith)

Dalam memilih kabel HDMI, kamu perlu mempertimbangkan spesifikasi ini. Karena setiap jenis HDMI sudah mempunyai fitur-fitur terbarunya. Meskipun masih ada juga yang belum menetapkan perubahan tambahan pada jumlah data yang di transmisi dengan kabel HDMI, seperti HDMI-ARC.

Tips dalam memilih kabel HDMI yang tepat yaitu mengerti kecepatan atau bandwith yang kamu butuhkan. Umumnya, kabel HDMI dengan peringkat High Speed yang mempunyai bandwith mencapai 18 Gbps, terbilang cukup cepat dalam melakukan perannya, kecuali untuk video 8K.

2. Panjang Kabel

Kebanyakan orang pasti akan memilih kabel HDMI dengan panjang yang cukup dan tidak terlalu panjang. Maka dari itu, pilihlah kabel HDMI dengan ukuran yang cukup panjang dan sesuai kebutuhan kamu saat ini dan seterusnya.

Untuk kabel HDMI yang pangjangnya melebihi 25 kaki, perlu hati-hati, karena kabel bisa mengalami degradasi atau penurunan sinyal dan koneksi antara perangkat tidak berjalan stabil. Sebelum menyambungkan kabel HDMI secara permanen, pastikan kabel tersebut berfungsi di semua perangkat dan tipe konten kamu.

Kabel HDMI aktif memanfaatkan chip kecil untuk meminjam lebih sedikit daya dari perangkat yang terhubung, dengan tujuan untuk menjaga kualitas sinyal pada jarak yang lebih jauh.

3. Jenis Pemasangan

Kabel HDMI harus diberi peringkat berdasarkan jenis penggunaannya jika ingin dipasang di dinding atau di langit-langit.

Tidak disarankan untuk menggunakan kabel HDMI standar di belakang drywall, karena penutup pelindung kabel HDMI bukan dirancang untuk menahan kontak yang tidak disengaja dengan bahan konstruksi.

Seperti sekrup, lapisan logam ataupun paku. Periksa kode bangunan didaerah kamu sebelum membeli kabel dengan peringkat CL2 atau CL3.

4. Sertifikat

Tips selanjutnya yaitu kamu tidak perlu khawatir apakah kabel HDMI yang kamu beli bersertifikat atau tidak. Perbedaan antara kabel HDMI bersertifikat dan kabel HDMI tidak bersertifikat tidak, bukanlah sesuatu yang memerlukan pertimbangan khusus.

Jika kabel HDMI yang kamu beli memang kabel berkecepatan tinggi, maka ia akan melakukan semua fungsi yang diperlukan. Seperti mengirim video berwarna 4K per 60Hz, HDR, dan 4:4:4, serta audio yang tidak terkompresi.

Daftar Merk Kabel HDMI yang Bagus

Saat ini sudah banyak produsen teknologi yang memproduksi berbagai model kabel HDMI ke pasaran. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang terjangkau hingga yang paling mahal. Berikut ini beberapa merk kabel HDMI yang Teknatekno rekomendasikan untuk kamu:

1. Ventilasi

Lini bisnis utama Vention adalah kabel untuk berbagai aplikasi. Jadi jangan kaget jika kualitas kabel HDMI Vention sudah terkenal di seluruh dunia. Meski demikian, produsen asal China ini masih berusaha membuat kabel yang dijual dengan harga murah.

Vention memproduksi berbagai model, yang mana diantara beberapa model tersebut terdapat kabel HDMI terlaris, yaitu Vention HAD. Vention HAD adalah kabel konverter Display Port (DP) Male to HDMI Male.

Kabel ini dirancang dengan memiliki ukuran sepanjang 1,5 meter, 2 meter serta 3 meter. Kabel ini juga bisa menyesuaikan video sampai dengan resolusi 1080p (Full HD, 60 fps).

Kabel yang dibanderol dengan harga sekitar Rp 100.000 ini mempunyai keunggulan, yaitu memiliki konduktivitas yang kuat karena ketebalannya yang cukup, yaitu 30 AWG. Kabel ini juga tahan terhadap penggunaan jangka panjang karena penggunaan aluminium foil pelindung dan bahan PVC yang ramah lingkungan.

2. PX

Taiwan telah menjadi salah satu barometer teknologi manufaktur sebelum China mencapai levelnya saat ini. Tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan elektronik di sana yang barang-barangnya terkenal di seluruh dunia.

Trans Electric Co, yang menggunakan merek PX, adalah salah satu perusahaan Taiwan yang telah berkembang menjadi peserta utama dalam industri kabel.

Kabel-kabel produksi PX telah digunakan sejak 1968 dan telah menjadi standar untuk perusahaan terkenal seperti Philips. Maka dari itu, buat kamu yang sedang mencari kabel HDMI, PX adalah pilihan yang sangat baik. PX HDMI-3MX adalah salah satu varian kabel PX HDMI paling populer.

Kabel yang dibanderol dengan harga sekitar Rp 100.000 ini panjangnya 3 meter, dilengkapi koneksi HDMI Male to Male, serta bisa mengatur kualitas video hingga 4K 60 frame per detik.

Kabel yang diberi garansi selama 18 bulan ini sangat menarik karena menawarkan bandwidth video hingga 10,2 Gbps, kejernihan warna 48 bit, Dolby True HD, DTS HD, dan gamut warna yang luas. Sehingga, kabel ini sangat cocok digunakan untuk entertainment berkualitas tinggi seperti film Netflix atau Play Station.

3. ORICO

ORICO adalah brand peripheral ternama di bidang aksesoris komputer dan smartphone. Perusahaan Cina ini telah memasarkan produknya lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Di antara produk-produknya ini adalah kabel HDMI dengan grade ‘oke to have’.

ORICO menawarkan portofolio kabel HDMI yang cukup lengkap, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan kabel yang kamu cari. Namun, model terlaris dari kabel HDMI ORICO adalah ORICO HD303-10. Panjang kabel dengan koneksi HDMI ke HDMI ini adalah 1 meter.

Salah satu keunggulannya adalah kabel ini terbuat dari tembaga murni yang memiliki konduktivitas tinggi. Tak heran jika kabel yang bergaransi dua tahun ini bisa digunakan untuk merekam video 4K 60 fps. Apalagi harganya sangat murah, yaitu sekitar Rp 50.000 saja.

4. Lindy

Tujuan Lindy sejak didirikan di Jerman pada tahun 1932 adalah menyediakan solusi konektor berkualitas tinggi untuk perangkat elektronik, seperti perangkat IT maupun audio-video. Maka dari itu, produk kabel Lindy, termasuk kabel HDMI, sudah dipercaya oleh orang-orang di seluruh dunia.

Lindy 41681 adalah kabel HDMI Lindy yang paling terkenal. Kabel berkualitas ini memiliki panjang 1 meter serta berisi konektor HDMI to micro HDMI, dan tergolong premium. Mengapa premium? Karena berisi pin kontak berlapis emas 24 karat serta pelindung sambungan krom pelepas ketegangan.

Semua ini membuatnya sulit untuk dilepas dan dipasang. Kabel ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan video sampai resolusi 4K 60 fps. Lindy 41681 dibandrol dengan harga sekitar Rp 200.000.

5. Sony

Perusahaan Jepang ini menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan digemari oleh orang-orang di seluruh dunia. Sony tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga sering menghasilkan paten atau standar teknologi baru.

Sony menawarkan berbagai produk, termasuk kabel HDMI. Sony memiliki produk-produk HDMI karena juga menjual televisi, kamera, dan perangkat terkait video lainnya. DLC-HX10 adalah salah satu kabel HDMI Sony yang paling populer.

Karena harganya yang mencapai RP 600.000, kabel dengan koneksi HDMI ke HDMI ini dianggap mahal. Harga tersebut sudah sesuai dengan kualitasnya. Yang mana, kabel ini bisa digunakan untuk melihat film HDR pada resolusi 4K 60 fps. Selain itu, ia memiliki kecepatan transfer 18 Gbps.

6. Uneed

Bagi kamu yang sering mencari aksesoris HP pihak ketiga mungkin tidak asing lagi dengan merk Uneed. Ya, beberapa reviewer lebih menyukai kabel USB jenis ini karena memiliki lapisan braided (berpilin) yang tahan lama dan harganya pun juga terjangkau.

Uneed telah melakukan hal yang sama dengan produk kabel HDMI-nya. Seperti kabel HDMI Uneed UCB301.1H dengan panjang 1 meter ini sangat kuat, karena memiliki kecepatan transfer data 18 Gbps. Sehingga, video yang beresolusi 4K dengan kualitas suara yang bagus dapat disesuaikan.

Harga kabel seberat 200 gram juga cukup terjangkau, yaitu tidak lebih dari Rp 100.000. Bahkan jika kamu mendapatkan diskon, kamu bisa mendapatkannya dengan harga sekitar Rp 50.000.

7. Baseus

Baseus terkenal dengan berbagai macam produk aksesori HP seperti pengisi daya, kabel USB, headphone, TWS, dan lain sebagainya. Sebagian orang mencari merek ini karena produknya cukup terjangkau dan berkualitas tinggi. Perusahaan asal China ini juga menjual barang selain aksesoris HP, seperti kabel HDMI.

Ada berbagai versi kabel HDMI Baseus yang harganya sangat terjangkau. Tapi yang paling populer adalah model BS-CA-KGQ1M-BK. Karena kabel ini sudah support HDMI 2.0. Kabel ini juga mempunyai kecepatan transfer data yang dapat melebihi 18 Gbps dan dapat merekam video 4K 60 fps.

Selain itu, kabel yang dibanderol dengan harga sekitar Rp 90.000 ini memiliki panjang 1 meter dan berat 150 gram. Jika sedang sale, harganya bisa turun sekitar Rp 50.000. Bundel penjualan kabel ini termasuk garansi selama 6 bulan.

8. Mediatech

Jika kamu penggemar gadget kuno, kamu mungkin akrab dengan istilah “mediatech”. Sejak tahun 1998, produk buatan Mediatech telah mewarnai pasar Indonesia. Yang menarik dari merek ini adalah gayanya yang ramping serta harganya yang terjangkau.

Saat membeli kabel HDMI, kamu juga perlu mempertimbangkan Mediatech. Salah satu merk kabel HDMI Mediatech yang cukup populer yaitu Kabel lightning to HDMI.

File media pada ponsel cerdas iPhone kamu bisa ditampilkan dengan benar di layar tanpa memerlukan perangkat lunak apa pun saat menggunakan kabel Mediatech ini.

Kabel yang memiliki panjang 2 meter ini bersifat plug and play dengan mirroring dan memungkinkan pemutaran video beresolusi 1080p. Dari segi harga, kabel ini bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar Rp 100.000.

9. M-Tech

Merek dagang M-Tech sering digunakan pada keyboard, mouse, kamera, dan gamepad. Merek ini banyak dicari karena barang-barangnya yang murah.

Hal yang sama berlaku untuk kabel HDMI to HDMI Tech. Kabel sepanjang 1,5 meter ini berharga sekitar Rp 14.000 saja. Cukup murah bukan?

Selain itu, kabel yang dapat digunakan untuk membuat video 1080p 60 fps ini, hadir dengan garansi yang menarik. Artinya, jika terjadi masalah dalam waktu tiga bulan penggunaan, maka bisa diganti.

10. Ugreen

Ugreen merupakan vendor aksesoris HP yang mereknya sudah terkenal di Indonesia. Perusahaan Cina ini memproduksi pengisi daya dan kabel USB berperforma tinggi. Selanjutnya, Ugreen menawarkan sejumlah versi kabel HDMI yang telah dirilis di berbagai negara.

Ugreen HD104 adalah salah satu model kabel HDMI Ugreen yang paling populer. Kabel ini cukup bagus karena terbuat dari tembaga non-oksigen dan memiliki ketebalan 30 AWG (OD 7,3 mm). Isolatornya juga memiliki banyak lapisan. Selain itu, kabel ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengonfigurasi video 4K 60 fps.

Kabel Ugreen HD104 tersedia dalam variasi panjang 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan 10 meter. Harganya, terutama untuk panjang 1m, kurang dari Rp 100.000, serta garansi selama 12 bulan.

Daftar Kabel HDMI Terbaik

Dari 10 macam merk diatas, kamu bisa menentukan kabel mana yang cocok untuk kamu gunakan. Lebih jelasnya lagi, kamu bisa simak daftar kable HDMI terbaik yang cocok kamu gunakan:

1. High Speed HDMI to Micro HDMI Cable Ver 1,4

Bentuk sambungan kabel ini adalah tipe D, dan mendukung resolusi penuh 1080p, 3D, dan 4k. Kecepatan transmisi yang disediakan oleh kabel ini tinggi, dan panjang kabel 1,5 meter. Harga yang tertera adalah sekitar Rp 33.000.

2. Mediatech Kabel HDMI 3in1

Kabel ini memiliki berbagai bentuk sambungan dan dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi. Mulai dari jenis A, C, dan D, panjang kabel produk ini seharga sekitar Rp 37.000 adalah 1,5 meter dengan kualitas full HD 1080p yang khas.

3. Sony High Speed HDMI

Kabel HDMI terbaik memiliki keunggulan berupa bentuknya yanng pipih atau datar, sehingga membuatnya lebih sederhana dan lebih hemat tempat untuk disimpan, dan juga tidak mudah kusut. Bentuk sambungan pada kabel ini adalah tipe A, dan kecepatan transfernya lumayan untuk harga sekitar Rp 28.000.

4. HDMI Cable (Micro HDMI Spiral)

Kabel ini memiliki desain spiral dan sangat kuat, dengan bentuk sambungan tipe D. Kabel ini berharga sekitar Rp 112.000 dan memiliki kecepatan transfer yang baik didukung oleh panjang kabel yang lumayan 1,8 meter.

5. Ugreen HDMI To HDMI Cable Zinc Alloy Ver 2.0

Kabel ini menawarkan daya tahan tingkat tinggi dan kecepatan transfer luar biasa hingga 18 GBps. Kabel ini memiliki koneksi tipe A dengan biaya sekitar Rp 105.000.

6. Orico Type-C to HDMI HD Adapter Cable

Kabel HDMI ini sangat ideal untuk individu yang mencari kabel sederhana yang hanya membutuhkan plug and play. Koneksinya bertipe C, dan resolusi standar mendukung 3D, 4K@60Hz, dengan harga sekitar Rp 300.000.

7. Kabel HDMI Ugreen 90 Degree Right Angle

Rekomendasi kabel HDMI terbaik yang berikutnya ini dapat digunakan untuk berbagai perangkat, termasuk konsol game. Harga awal adalah sekitar Rp 75.000, dan mendukung resolusi full HD 1080p, 3D, dan 4K dengan kecepatan transmisi yang konsisten.

8. Vention HDMI Cable

Produk ini telah dikembangkan untuk memberikan replikasi tampilan gambar terbaik. Lebih keren lagi karena kecepatan transfer kabel ini luar biasa, mencapai 18 Gbps, dan harga kabel ini mulai dari Rp 73.000.

9. Qgeem HDMI to Mini Displayport

Koneksi yang tersedia adalah tipe B, dengan kecepatan 4K. Selanjutnya, meskipun harga rendah sekitar Rp 1,7 jutaan, kabel ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai perangkat seperti proyektor, mikrofon, speaker, dan laptop.

10. Kabel HDMI Vention Nylon Braided

Kabel ini tidak hanya memberikan gambar yang tajam tetapi juga audio berkualitas tinggi. Kabel ini seharga sekitar Rp 98.000 dan dilengkapi dengan sambungan berlapis emas 24K, dapat menghasilkan suara yang lebih jernih dan output yang tajam.

11. Vention AAC 3D V2.0 4K UHD

Kabel ini, seperti namanya, dapat memberikan kualitas gambar HD serta resolusi 4K, UHD. Harga kabel ini tidak terlalu mahal, mulai dari Rp 44.000, dan pengguna dapat langsung memanfaatkan berbagai manfaat yang disediakan oleh kabel ini.

12. HDMI Sony DLC-HX10

Kabel ini memiliki kecepatan transfer 18 Gbps dan dapat memberikan resolusi transmisi yang cukup tinggi. Pasalnya, kabel ini terbuat dari serat AWG 30 dengan perlindungan tiga lapis, sehingga kabel seharga sekitar Rp 700.000 ini dapat membawa data secara efisien.

13. Belkin 4K Ultra High Speed HDMI 2.1

Kabel bersertifikat HDMI 2.1 ini telah dikembangkan untuk mengakomodasi semua fitur, termasuk 8K@60Hz dan 4K@120Hz. Harga kabel ini mulai dari Rp 800.000, dan pelanggan dapat menambah bandwidth.

14. Kabel HDMI Amazon Basics High-Speed

Lalu ada kabel yang bisa digunakan oleh dua perangkat secara bersamaan. Saat menghubungkan pemutar blu-ray, kabel ini memungkinkan Ethernet, streaming video 4K, serta antarmuka 3D dan ARC. Harga yang ditawarkan sekitar Rp 400.000.

15. Orico CMH-WM 20

Brand yang satu ini bukanlah brand sembarangan karena merupakan bagian dari bisnis aksesoris ternama di dunia.

Kabel HDMI ini adalah salah satu item terbaik karena sudah memiliki sertifikasi CE, FCC, dan ROHS, sehingga lebih berguna dalam menghubungkan kabel ke perangkat. Harga yang ditawarkan adalah sekitar Rp 100.000.

16. BlueRigger 1.4 CL3 BL 50FT

Bentuk kabel ini kuat, dan gayanya yang modern membuat kabel seharga sekitar Rp 800.000 ini menarik dipandang mata. Itu tidak berakhir di sana; kabel ini terbuat dari 100 persen tembaga padat yang bebas oksigen, membuat kekuatan transmisi sinyal kabel ini sangat kuat dan stabil.

17. HDMI Rocketfish – 8’ 4K UltraHD HDR RF-HG08501

Desainnya datar, dengan panjang kabel 8 kaki yang memungkinkannya dihubungkan ke TV dan kemudian ditempelkan ke dinding. Memiliki tiga lapisan perlindungan, membuat kabel seharga sekitar Rp 600.000 ini tahan terhadap kerusakan dan tahan lama.

18. Kabel HDMI Terbaik Onyx MAX Series

Salah satu alasan kenapa kabel ini, yang harganya sekitar Rp 150.000, layak menjadi pilihan adalah bandwidth 4K-nya dengan kecepatan 21GBPS. Kabel ini juga mendukung warna dalam, TV 3D, Lip Sync, Dolby True HD, 7.1 Surround Sound, dan DTS-HD, serta HEC, ARC, dan teknologi lainnya.

19. HDMI Zeskit Maya 16-Foot Ultra High

Tidak semua kabel yang layak itu mahal, karena kabel ini memiliki harga yang murah yaitu sekitar Rp 100.000 belum bisa mengangkut data dengan kecepatan 48 Gbps. Selain itu, kabel ini telah diverifikasi keamanannya dan mendukung resolusi hingga 10K.

20. Monoprice Certified Premium

Kabel HDMI terbaik berikutnya adalah kabel fleksibel dengan tingkat keamanan yang tinggi. Harga kabel ini juga tidak terlalu mahal, yaitu sekitar Rp 200.000, tetapi pelanggan sudah mendapatkan transfer file berkecepatan tinggi dengan tingkat keandalan yang luar biasa.

FAQ

Berikut pertanyaan seputar HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Berapa Panjang Maksimal Kabel HDMI?

Panjang maksimal kabel HDMI adalah 50 meter.

Apakah HDMI Bisa 4K?

Pada versi terbaru saat ini adalah HDMI 2.1, yaitu memberikan dukungan untuk video 4K dan 8K pada 120Hz. Yang menjadi masalah utama untuk saat ini yaitu HDMI 2.1 telah menjadi rujukan untuk port yang mendukung output resolusi 4K dan refresh rate 120Hz.

Apa yang Dimaksud HDMI ARC?

Audio Return Channel atau ARC merupakan koneksi antara TV dengan HTS yang membuat suara TV keluar melalui speaker HTS hanya dengan satu kabel HDMI saja (tanpa kabel audio out atau optical).

Kesimpulan

Nah, itulah beberapa kabel HDMI terbaik yang bisa Teknatekno rekomendasikan untuk kamu. Semoga rekomendasi diatas bisa menjadi bahan referensi bagi kamu yang sedang mencari kabel HDMI yang murah serta berkualitas. Sekian dan terima kasih sudah membaca artikel kami!