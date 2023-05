Pengertian Lingkungan Bisnis, Ciri dan Jenisnya

Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Teknologi Informasi atau IT. Saya tertarik dengan teknologi dan dunia digital sejak masih muda, dan itulah alasan utama saya memilih jurusan ini. Saya telah menyelesaikan beberapa kursus dan pelatihan terkait IT, seperti pengembangan web, pemrograman Python, jaringan komputer, dan keamanan siber. Selain itu, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi yang berhubungan dengan teknologi, seperti komunitas pengembang software dan hackathon. Saya berharap setelah lulus dari perguruan tinggi, saya dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya di dunia kerja IT dan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif.

