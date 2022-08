Link Whatsapp GB Apk Mod Terbaru, Download Disini

Teknatekno.com – Bagi kamu yang sedang mencari link untuk mendownload Whatsapp GB Apk Mod yang terbaru, yuk kenali terlebih dahulu apa itu WA GB Apk. WhatsApp merupakan aplikasi chatting yang saat ini populer dan digunakan oleh banyak orang. Kamu mungkin termasuk salah satu yang menggunakannya.

Nah, jika kamu tidak ingin menggunakan WA biasa maka kamu bisa menggunakan Whatsapp GB Apk. Aplikasi ini sudah melalui rangkaian modifikasi oleh developer pihak ketiga sehingga bisa dikenal sebagai Whatsapp Mod.

Dari segi fitur-fiturnya sendiri, aplikasi ini sudah pasti berbeda dengan WhatsApp versi original. Penasaran apa saja fitur-fitur yang ada didalam GB WA Apk ini? Yuk, simak penjelasan dibawah ini.

GB Whatsapp Apk

Aplikasi WhatsApp yang saat ini terkenal di kalangan masyarakat luas adalah aplikasi yang memiliki ukuran kecil dan sangat sederhana. Namun, tak jarang orang ingin menggunakannya dengan fitur yang lebih baik sehingga diciptakan sebuah modifikasi aplikasi WA, GB Whatsapp Apk, dengan berbagai fitur lengkap dan menarik.

GB WhatsApp ini ternyata juga cukup mudah digunakan dan cocok bagi pemula karena desainnya juga sangat sederhana. Aplikasi yang sudah dilakukan modifikasi oleh pihak ketiga akan mampu memberikan kesenangan tersendiri dan membuat pengalaman menjadi unik. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi para penggunanya.

Beberapa hal yang menarik para pengguna adalah dengan kelebihan seperti bisa mengganti tema sesuai keinginan kamu, menghilangkan centang biru pada chat, orang lain tidak akan tahu kamu sedang mengetik, dan masih banyak lainnya.

Sebagai informasi, aplikasi ini merupakan aplikasi modifikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga dan bukan aplikasi resmi dari WhatsApp Inc, maka dari itu resiko ancaman banned pasti ada.

Fitur Whatsapp GB

Sebelum mendownload link Whatsapp GB Apk ini, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai fitur yang ditawarkan. Dengan begitu, kamu bisa yakin atau memilih untuk mempertimbangkannya lagi ketika menggunakan aplikasi modifikasi ini. Berikut beberapa fitur yang ditawarkan WA GB Apk Mod ini:

1. Bisa Mengelola Lebih dari Satu Akun

Kelebihan pertama yang dikenalkan adalah kamu bisa menggunakan 2 atau lebih dari satu akun WA. WA GB Official akan memberikan fasilitas yang sangat menyenangkan.

Bahkan, ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi seorang pebisnis karena bisa menggunakan akun pribadi dan akun bisnis dalam satu perangkat.

2. Tema Tidak Terbatas

Kamu bisa menggunakan tema secara gratis dan tidak terbatas dalam menggunakan GB WhatsApp Apk. Fitur ini disediakan agar pada saat kamu membuka WA maka tidak akan bosan dengan tema yang monoton.

Selain itu, kamu juga bisa mendesain tema sesuai keinginan kamu. Dan juga, kamu bisa berbagi tema dengan teman yang sama-sama menggunakan GB WhatsApp Apk ini. Menyenangkan bukan? Karena tema adalah salah satu hal menarik yang bisa diinovasi.

3. Menyembunyikan Status Pesan

Untuk WhatsApp sendiri, status pesan yang dikirimkan atau diterima oleh pengguna terdiri dari tiga macam, yaitu:

Centang satu, yang menunjukkan bahwa penerima pesan sedang tidak aktif dalam WA. Centang dua berwarna abu-abu, yaitu pesan sudah berhasil terkirim akan tetapi penerima belum membacanya. Centang dua berwarna biru, menunjukkan pesan yang diterima sudah dibaca oleh penerima.

Bagi sebagian orang akan mengira bahwa status pesan ini cukup mengganggu sehingga banyak yang ingin menyembunyikan status pesan tersebut.

Dengan menggunakan WA modifikasi ini maka kamu bisa mengaktifkan fitur penyembunyian status pesan sehingga tidak akan terlihat oleh pengguna lain meskipun kamu sedang berada dalam aplikasi WhatsApp.

4. Mengirim File Kapasitas Besar

Untuk pengiriman pesan, pada aplikasi WhatsApp original kamu hanya bisa mengirim dengan kapasitas maksimal 16 MB saja. Berbeda dengan saat kamu menggunakan WhatsApp modifikasi yang bisa mengirimkan melebihi kapasitas maksimal yang ditentukan.

Contohnya saja, untuk file audio bisa mengirimkan hingga 100 MB, sedangkan untuk data berupa video, foto, dan file lainnya bisa mencapai 50 MB untuk besaran filenya.

Terlepas dari itu, saat kamu ingin membuat WA story dengan ukuran file yang cukup besar juga bisa dilakukan. Dengan begitu, kualitas video yang ingin diupload di story tidak akan berkurang.

Selain kualitas video, panjang durasi status yang bisa dibuat adalah 7 menit untuk maksimalnya sehingga kamu tidak perlu lagi memotong video pada story yang ingin dibuat.

5. Meningkatkan Jumlah Media

Untuk pengiriman foto yang bisa kamu lakukan pada versi original adalah maksimal 10 foto dalam sekali kirim. Akan tetapi, terkadang dirasa kurang efektif jika ingin mengirim foto lebih banyak.

Fitur unggulan yang dimiliki WA GB Apk yaitu bisa mengirimkan foto sampai dengan 90 file foto dalam sekali pengiriman. Ini sangat efektif digunakan oleh pebisnis yang ingin mengirimkan konten foto yang pada grup jualannya.

6. Bisa Mengunduh Story

Terkadang bagi para pengguna WA merasa tertarik dengan story yang dibuat oleh teman baik itu berupa foto maupun video. Sayangnya, jika ingin memilikinya maka kamu harus meminta terlebih dahulu unntuk dikirimkan oleh sang pemilik story.

Hal ini tentunya tidak berlaku dalam WA modifikasi karena kamu bisa mengunduhnya secara langsung dan tanpa menghubungi teman terlebih dahulu.

7. Fitur Password

Sebuah keamanan memang diperlukan terutama untuk aplikasi pribadi yang kemungkinan bisa diakses oleh siapa saja yang sedang memegang HP kamu. Pada WhatsApp GB kamu bisa mengunci pesan maupun aplikasi dengan password yang sudah dibuat sebelumnya.

Dengan begitu, pesan rahasia maupun obrolan kamu tidak akan tersebar dengan mudah. Pasalnya, fitur ini hanya terdapat pada versi modifikasi dan tidak ada pada WhtasApp versi original.

8. Fitur Custom Font

Memiliki aplikasi dengan berbagai macam font memang sangat menyenangkan dan tidak akan terasa bosan. Biasanya untuk WhatsApp hanya memiliki font standar, huruf tebal, maupun huruf miring.

Jika kamu memakai WA GB Apk, maka kamu bisa menentukan beberapa font yang bisa kamu gunakan di dalamnya. Pastinya untuk bisa memakai fitur ini tanpa harus melalukan root. Pilihlah font yang menarik dan buatlah chatting pesan kamu tidak monoton untuk ditonton.

9. Terhindar dari Akun Banned

Fitur anti banned adalah yang ditunggu-tunggu pada aplikasi modifikasi karena bisa mencegah diblokirnya akun yang digunakan. Aplikasi tidak resmi keluaran developer akan selalu mendapatkan ancaman banned dan tidak terkecuali WhatsApp GB.

Untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi modifikasi WhatsApp ini sudah mulai mengantisipasinya dengan memunculkan fitur anti banned yang bisa kamu aktifkan terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menjamin keamanan saat kamu sedang menggunakan aplikasi modifikasi dengan fitur menarik.

10. Membalas Pesan Secara Otomatis

Cocok digunakan untuk pebisnis, akun resmi, maupun kamu yang sangat sibuk dengan banyaknya chat yang masuk. Kamu bisa menggunakan fitur untuk membalas pesan secara otomatis saat ada pengirim pesan yang masuk ke akun WA kamu.

Kamu bisa memaksimalkan fitur ini dengan mengatur apa isi dari pesan yang ingin dikirimkan serta kapan waktu mengirim pesan otomatis tersebut. Dengan begitu, bisa dibuat format yang banyak seperti pesan akan dibalas secepatnya, pemilik sedang istirahat atau sibuk, dan lainnya.

Perbedaan WhatsApp GB Apk dengan WhatsApp Biasa

Setelah mengetahui beberapa fitur-fitur yang dimiliki GB Whatsapp Apk, kamu bisa membandingkan antara WhatsApp original dengan versi modifikasinya seperti di bawah ini:

Dari Segi Tema

WA Biasa : Tema diganti secara terbatas dan sudah disediakan

WA GB : Bisa membuat tema

Dari Segi Status Online

WA Biasa : Tidak bisa menyembunyikan status online dan tulisan sedang mengetik terlihat jelas

WA GB : Status online dan keterangan sedang mengetik saat membalas pesan bisa dinonaktifkan

Dari Segi Jadwal Kirim Pesan

WA Biasa : Tidak bisa membuat jadwal kirim pesan untuk membalas pesan secara otomatis

WA GB : Bisa mengirim pesan secara otomatis dengan isi dan waktu yang berbeda

Dari Segi Batasan Kirim File Foto

WA Biasa : Pengiriman file foto terbatas 10 foto dalam sekali kirim

WA GB : Pengiriman file foto bisa mencapai 90 file dalam sekali kirim

Dari Segi Download WA Story

WA Biasa : Tidak bisa mengunduh WA story teman dan mengcopynya

WA GB : Bisa mengunduh WA story teman

Dari Segi Kirim Pesan Kosong

WA Biasa : Tidak bisa mengirim pesan kosong

WA GB : Bisa mengirimkan pesan kosong

Dari Segi Pengaturan Password

WA Biasa : Keamanan tidak bisa dilakukan dengan password

WA GB : Membuat password untuk keamanan akun agar tidak mudah orang masuk ke dalamnya

Link Whatsapp GB Apk

Saat kamu sudah tertarik dengan aplikasi ini pastinya ingin mendownload dan menggunakannya secara langsung. Akan tetapi, terkadang pengguna mengira aplikasi modifikasi ini hanya satu.

Nyatanya, WA GB memiliki berbagai macam jenis yang memiliki karakteristik masing-masing sehingga kamu bisa menggunakannya sesuai keinginanmu. Jika penasaran, maka kamu bisa melihat beberapa pilihan WA GB Mod Apk yang tersedia di bawah ini:

1. Whatsapp GB Resmi Play Store

Bagi kamu yang ingin menggunakan WA GB yang resmi tersedia di Play Store, kamu bisa mengakses link Whatsapp GB Apk yang dikembangkan oleh Sarbinidev dibawah ini.

Play Store

2. GB WhatsApp Official

Kamu bisa menggunakan GB WA Official dengan banyak kelebihan seperti bisa log in menggunakan dua akun dalam satu perangkat. Untuk bisa menggunakan fitur ini pada versi GB WA Official ini tanpa melalui rooting.

Selain itu, fitur lain yang bisa digunakan adalah penambahan emoji yang membuat pesan menjadi tidak monoton dan bahkan sangat menyenangkan.

Mengubah tampilan sesuai dengan selera kamu karena bisa merubah tema serta menyembunyikan pesan. Terlepas dari kelebihan yang sesuai dengan tulisan di atas, masih ada tambahan yaitu nama grup bisa memiliki jumlah karakter hingga 35 karakter.

3. WA GB Apk Mini

GB WA Mini merupakan salah satu aplikasi modifikasi WhatsApp yang unik sesuai dengan namanya. Ukurannya kecil jika dibandingkan dengan WhatsApp pada umumnya sehingga cocok digunakan pada smartphone dengan RAM yang ringan dan penyimpanan internal terbatas.

Meskipun tergolong kecil dan ringan, fungsinya tidak kalah keren dengan beberapa aplikasi modifikasi WA yang dikenalkan di atas.

4. GB WA Transparan

Sesuai dengan namanya, aplikasi modifikasi ini memiliki background transparan yang menjadi tema dalam penggunaan WA. Untuk inovasi ini dikembangkan oleh SAM MODs yang membuat aplikasi WA semakin unik.

Jika menggunakan WhatsApp transparan maka tampilannya akan terlihat berbeda dengan lainnya. Ini akan menjadikan kamu semakin bersemangat dalam menggunakan WA.

5. Whatsapp GB iOS

Jika kamu pengguna iOS juga bisa menginstal aplikasi pada smartphone iOS kamu tersebut. Pastinya untuk jenis ini tidak akan berbeda dengan WA GB yang sudah diberikan sebelumnya.

Bahkan terdapat keunikan tersendiri seperti tampilan yang berbeda pda aplikasi WA modifikasi lainnya. Untuk tampilannya sendiri sangat mirip dengan tampilan iPhone sehingga cocok dengan smartphone kamu.

FAQ

Berikut pertanyaan seputar GB Whatsapp Mod Apk.

Kenapa WA GB Tidak Ada di Play Store?

Link untuk mendownload GB WhatsApp (WA GB) update 2022 tidak akan tersedia di PlayStore. Hal ini dikarenakan GB WhatsApp diakui sebagai aplikasi ilegal yang dibuat oleh pihak ketiga, namun masih banyak orang yang memburu link download GB Whatsapp tersebut.

Kenapa WA GB Tidak Bisa di Buka?

Ternyata ada berbagai alasan kenapa WA GB tidak bisa dibuka, diantaranya:

Karena aplikasi yang digunakannya masih versi beta, akibatnya terdapat beberapa kekurangan yang membuat loadingnya jadi tidak lancar. Karena data aplikasi tidak lengkap, sehingga membuat aplikasi tidak bisa beroperasi dengan benar dan harus diperbarui.

Kenapa WA GB Tidak Bisa Mengirim Pesan?

Salah satu penyebab kita tidak dapat menerima atau mengirim pesan dari WA GB yaitu karena kontak kita telah masuk daftar hitam atau diblokir. Sebab, ketika seseorang memblokir nomor kita, maka kita tidak dapat mengirim pesan ke orang tersebut.

Kesimpulan

Aplikasi WhatsApp yang saat ini populer di kalangan masyarakat luas merupakan aplikasi yang memiliki ukuran kecil dan sangat sederhana. Namun tak jarang orang ingin menggunakannya dengan fitur yang lebih baik, sehingga dibuatlah modifikasi aplikasi WA, GB Whatsapp Apk.

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar link Whatsapp GB Apk yang bisa kamu akses. Sebagai catatan, Teknatekno tidak menyarankan Teknozen untuk mendownload versi modifikasinya, karena kemungkinan resiko keamanan datanya tidak terjamin. Jadi, silahkan download aplikasi resminya di Google Play Store atau App Store.