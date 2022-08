Download Aplikasi FM Whatsapp Apk Versi Terbaru

Teknatekno.com – Belakangan ini, aplikasi modifikasi Whatsapp, seperti FM Whatsapp Apk menjadi populer dikalangan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang ingin mendapatkan fitur tambahan yang tidak mereka temukan pada Whatsapp versi originalnya.

Seperti yang kita ketahui, Whatsapp merupakan aplikasi chatting yang paling banyak digunakan oleh pengguna smartphone di seluruh dunia. Bahkan di toko resminya, seperti Play Store dan App Store, tercatat lebih dari jutaan pengguna yang mengunduh aplikasi ini.

Dengan kepopularitasannya saat ini, membuat para pihak ketiga mengembangkan serta membuat modifikasi atau aplikasi tiruan terhadap aplikasi Whatsapp ini.

Tujuan mereka memodifikasi aplikasi ini adalah untuk menambahkan fitur-fitur yang kurang lengkap atau bahkan tidak ada pada aplikasi resminya, sehingga banyak pengguna yang menikmatinya.

Nah, pada artikel ini akan Teknatekno bahas mengenai aplikasi FMWhatsapp Mod Apk beserta fitur-fitur yang ditawarkannya. Tidak lupa kami memberikan beberapa tips dalam mendownload aplikasi FMWhatsapp Apk agar tidak terkena banned atau terblokir.

Riview Aplikasi FM Whatsapp Apk

Asal mula nama FM Whatsapp ini diambil dari nama developernya, yaitu Fouad Mokdad. FM Whatsapp Apk adalah salah satu aplikasi WA Mod yang menawarkan beragam fitur menarik yang bisa memanjakan penggunanya.

Developer aplikasi FM WA ini sudah sering mengupdate fitur-fitur didalamnya, sehingga lebih aman dari pemblokiran atau banned. Meskipun menawarkan beragam fitur yang menarik, ternyata masih banyak pengguna yang ragu untuk menggunakan Whatsapp modifikasii ini.

Hal ini terkait resiko terjadinya pemblokiran atau banned pada akun penggunanya. Maka dari itu, sebaiknya download WA Mod Apk versi terbaru agar aman dari banned. Nah, FMWhatsapp Apk ini menjadi salah satu aplikasi yang bisa dicoba dan banyak dipilih.

Jenis aplikasi WA modifikasi ini terkenal fleksibel digunakan sehingga penggunanya tidak akan merasa kecewa. Selain itu, salah satu alasan yang menjadikan varian ini populer karena penggunaannya yang mudah.

Lebih menariknya lagi, aplikasi ini digadang-gadang menjadi saingan terberatnya GB Whatsapp yang sudah lebih dulu populer dikalangan pengguna Whatsapp modifikasi seluruh dunia.

Salah satu fitur yang ditawarkan oleh FM Whatsapp Apk yaitu pengaturan privasinya yang lengkap. Selain itu, aplikasi FMWhatsapp ini juga cukup nyaman digunakan oleh pemula sekalipun.

FItur dan Kelebihan FM Whatsapp Apk

Salah satu hal yang membuat aplikasi FM WA ini populer adalah memiliki beragam fitur yang unik dan menarik. Apa saja fitur unggulannya tersebut? Berikut penjelasannya:

1. Mengunci Aplikasi

Bagi kamu yang ingin aplikasi Whatsapp aman dan tidak dibuka oleh sembarang orang, kamu bisa memanfaatkan fitur unggulan yang ditawarkan oleh aplikasi FM WA versi terbaru ini.

Selain itu, pilihan untuk mengunci aplikasinya juga beragam, seperti sidik jari, pola maupun pin yang bisa kamu gunakan sesuai keinginan kamu.

2. Menyembunyikan Status Terakhir Dilihat

FMWhatsapp Apk juga menawarkan fitur menarik berupa menyembunyikan bahkan memalsukan status terakhir dilihat atau last seen. Yang mana, fitur tersebut tidak tersedia pada aplikasi resminya. Dengan fitur ini, kamu bisa mengatur last seen sesuai keinginan kamu.

Cara mengaturnya cukup mudah, yaitu klik titik tiga yang ada dipojok kanan atas, lalu klik Fouad mods dan pilih privacy, kemudian aktifkan Freez Last Seen.

3. Melihat Status Orang Lain Tanpa Ketahuan

Kelebihan lain yang ditawarkan oleh aplikasi FMWhatsapp ini yaitu tersedia fitur dimana kamu bisa melihat status orang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut.

4. Centang Biru Saat Membalas Chat

Jika pada aplikasi versi aslinya, centang biru akan muncul ketika kamu sudah membaca pesannya, namun di aplikasi FM WA ini berbeda. Karena kamu centang birunya tidak akan muncul sampai kamu membalas pesan tersebut. Sehingga orang lain tidak tahu bahwa kamu sudah membaca pesan tersebut.

5. Menyembunyikan Centang Dua

Fitur yang satu ini menjadi fitur unggulan yang ditawarkan oleh FMWhatsapp Apk ini. Yang mana kamu bisa menyembunyikan centang dua atau ceklis dua walaupun kamu sudah menerima pesan dari orang lain. Sehingga pesan tersebut akan tetap terlihat centang satu seperti belum terkirim, padahal kamu sudah menerimanya.

6. Menyembunyikan Status Sedang Mengetik

Aplikasi ini juga menawarkan fitur yang memungkinkan kamu untuk menyembunyikan status sedang mengetik. Sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa kamu sedang mengetik pesan.

7. Memulai Chat Tanpa Menyimpan Kontak

Dengan aplikasi ini, kamu bisa mengirim pesan tanpa perlu menyimpan nomornya terlebih dahulu. Selain mengirim pesan, kamu juga bisa mengirim voice note, melakukan panggilan video tanpa harus menyimpan nomor kontak tersebut.

8. Anti Hapus Pesan atau Chat

Pesan yang dihapus sebelum kita membacanya sering membuat kita penasaran dengan isi pesan tersebut. Nah, dengan aplikasi ini, kamu bisa membaca pesan orang lain yang sudah dihapus, sehingga kamu bisa mengetahui isi pesan tersebut. Fitur ini tentunya tidak ditemukan pada Whatsapp versi originalnya.

9. Melihat Status yang Dihapus

Selain bisa membaca pesan yang sudah dihapus, kamu juga bisa melihat story atau status yang sudah dihapus oleh pembuatnya. Meskipun story tersebut sudah dihapus, story tersebut akan tetap terlihat oleh kamu. Menarik bukan?

10. Pin Chat Tanpa Batas

Jika pada Whatsapp resmi kita hanya bisa memberikan pin pada chat sebanyak dua sampai tiga chat saja, justru di aplikasi FMWhatsapp kamu bisa menyematkan lebih dari itu. Bahkan kamu bisa menyematkan chat sampai 100 kontak.

Fitur ini tentu sangat berguna bagi kamu yang menjalankan bisnis online. Karena dengan begitu, kamu bisa lebih mudah untuk membalas chat yang kamu anggap penting terlebih dahulu. Selain itu, bisa menjadi solusi bagi kamu agar tidak lupa membalas chat.

11. Berbagi File yang Lebih Besar

Dengan FMWhatsapp, kamu bisa mengirim file tanpa perlu khawatir ada batasan. Yang mana, fitur ini tidak kamu peroleh pada aplikasi versi aslinya yang hanya mampu mengirim file sampai 16 MB saja.

Bahkan, kamu bisa mengirim file sampai 700 MB dengan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung berbagai format file seperti .doc, .apk, .pdf, maupun .rar.

12. Varian Tema yang Unik

Bagi kamu yang bosan dengan tampilan Whatsapp yang itu-itu saja atau monoton, kamu bisa melakukan kostumisasi tema pada aplikasi FMWhatsapp ini.

Tersedia beragam pilihan tema yang bisa kamu download secara gratis dan kamu gunakan. Sehingga jika kamu bosan, kamu bisa menggantinya sesuai tema yang kamu inginkan.

13. Pengaturan Grup

Bagi kamu yang mempunyai grup yang banyak, kamu bisa melakukan personalisasi grup secara mudah, seperti menedit tampilan warna masing-masing grup. Bahkan dengan fitur ini, kamu bisa menambah jumlah anggota grup.

14. Filter Panggilan

Mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal merupakan hal yang sangat menjengkelkan dan menggangu. Dengan aplikasi ini, kamu bisa mengurangi hal tersebut dengan cara memfilter nomor-nomor tertentu yang bisa menghubungi kamu di Whatsapp.

Download FM Whatsapp Apk Mod

Setelah mengenal beragam fitur unggulan yang ditawarkan oleh FM WA ini, tentunya kamu ingin segera mendownloadnya, bukan? Pastikan untuk mendownload versi terbarunya agar terhindar dari resiko banned atau terblokir.

Nama Aplikasi FMWhatsApp Apk Developer Fouad Mokdad Versi Aplikasi V14.11.1 Sistem Operasi 4.1+ Android Ukuran Aplikasi 47 MB

Cara Menginstall Aplikasi FM Whatsapp Apk

Dikarenakan aplikasi FMWhatsapp ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga, atau dalam artian aplikasi ilegal dan tidak tersedia di Play Store, maka diperlukan penginstallan terlebih dahulu pada aplikasi ini. Berikut langkah-langkah instalasi aplikasi FM WA yang bisa kamu ikuti:

Langkah pertama, unduh terlebih dahulu FMWhatsapp yang tersedia di browser kamu. Setelah kamu klik download, tunggu beberapa detik sampai proses download selesai. Kemudian simpan file aplikasi tersebut di ponsel kamu. Selanjutnya, buka menu Pengaturan atau Setting. Pilih Keamanan atau Privacy. Setelah itu aktifkan “Unknown Source” atau “Sumber Tidak Dikenal”. Jika sudah aktif, selanjutnya cari file aplikasi yang sudah kamu download tadi di file manager. Setelah itu, klik tombol install dipojok kanan bawah. Tunggu beberapa detik sampai proses instalasi selesai. Berhasil! Kamu sudah bisa menggunakan aplikasi FM Whatsapp tersebut.

Tips Menggunakan FMWhatsapp Anti Banned

Salah satu hal yang sering membuat para pengguna aplikasi modifikasi terutama pengguna FM Whatsapp Apk ini adalah banned atau pemblokiran. Agar tehindar dari resiko terblokir atau anti banned, kamu bisa mengupdate aplikasi FMWA kamu secara berkala.

Sayangnya, kamu tidak akan mendapatkan notifikasi update secara otomatis. Sehingga kamu perlu melakukan update secara manual melalui pengaturan pembaruan pada aplikasi tersebut. Selain itu, kamu bisa menggunakan beberapa tips dibawah ini:

Downloadlah FM Whatsapp Apk dengan versi atau varian yang sesuai dengan ponsel kamu. Pastikan tidak ada virus sebelum kamu mengunduh FM WA tersebut. Perhatikan file yang kamu dowload tersebut bukan corrupt. Hindarilah menggunakan software tambahan yang berakibat memperberat kinerja ponsel kamu. Bersihkan cache atau sampah file pada ponsel kamu secara rutin. Dan masih banyak lagi tips lainnya.

Cara Update FM Whatsapp Mod Apk

Berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengupdate aplikasi FM WA agar terhindar dari resiko terbanned:

Pertama, buka menu YoMods yang terdapat pada aplikasi FM WA tersebut. Masuk ke menu pembaruan aplikasi dan periksa pembaruan. Jika tersedia versi update, maka kamu hanya perlu mendownloadnya melalui link yang sudah disediakan. Setelah itu install aplikasi seperti biasa. Selesai! Aplikasi FMWhatsapp kamu sudah berhasil terupdate.

Keamanan Aplikasi FM Whatsapp Mod Apk

Jika kita membahas tentang keamanan aplikasi FMWA ini, maka tidak ada yang bisa menjamin apakah aplikasi ini aman untuk digunakan atau tidak, Pasalnya, aplikasi ini merupakan aplikasi pihak ketiga yang mana tidak tersedia secara resmi di Play Store maupun App Store.

Namun, sampai saat ini belum ada keluhan dari pengguna terkait gangguan keamanan aplikasi ini. Hal ini berarti aplikasi ini masih aman digunakan oleh siapapun. Dibalik itu, resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bukan tidak mungkin akan terjadi, karena status ilegalnya tersebut.

Sehingga, bisa saja akun yang kamu gunakan pada aplikasi ini terkena blokir sewaktu-waktu. Yang akhirnya kamu tidak bisa lagi menggunakan akun kamu akibat pemblokiran tersebut.

Selain itu, kemungkinan adanya virus berbahaya seperti Trojan atau Malware ikut serta dalam proses penginstallan aplikasi ini. Maka dari itu, perlu adanya kehati-hatian saat menggunakannya.

Jika saat proses pengintallan membutuhkan ID akun kamu, maka sebaiknya gunakanlah akun baru atau akun ganda supaya akun utama kamu tetap terjaga keamanannya dari resiko banned. Setelah itu gunakanlah akun dengan bijak dan tidak mengganggu privasi orang lain.

FAQ

Berikut pertanyaan seputar aplikasi FMWhatsapp Apk Mod.

Ada Apa Dengan FMWhatsapp?

FMWhatsapp merupakan salah satu versi WA mod yang mempunyai fitur lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi WA versi aslinya, seperti pengaturan privasi yang lebih lengkap, fitur freeze last seen, kustomisasi tema lebih luas, dan sebagainya.

Kenapa FMWhatsapp Berbahaya?

Alasan mengapa FMWhatsapp berbahaya karena FMWhatsapp terjangkit malware yang mampu mendownload serta menginstal malware yang lebih berbahaya secara otomatis, termasuk trojan xHelper yang dikenal sangat sulit untuk dihapus.

Kesimpulan

Demikianlah informasi dari Teknatekno seputar aplikasi FM Whatsapp Apk Mod beserta fitur-fitur unggulannya. Sebagai catatan, dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi pihak ketiga dan tidak terjamin keamanannya, maka dari itu Teknatekno tidak merekomendasikan Teknozen untuk menginstall aplikasi ini. Sebaiknya gunakanlah aplikasi Whatsapp resminya yang tersedia di Play Store atau App Store. Semoga bermanfaat.