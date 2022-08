Download YoWhatsapp Apk Mod Terbaru Anti Banned

Teknatekno.com – Belakangan ini, banyak pengguna Whatsapp resmi yang beralih menggunakan Whatsapp modifikasi karena fitur unggulan yang dibawakannya, salah satu versi Whatsapp modifikasi yang akan kita bahas kali ini yaitu YoWhatsapp Apk Mod.

Seperti yang kita ketahui, aplikasi Whatsapp merupakan aplikasi chatting yang paling populer diberbagai kalangan pengguna smartphone.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak pihak ketiga yang mulai mengembangkan serta memodifikasi aplikasi Whatsapp ini dengan menambahkan fitur yang tidak ada sebelumnya.

Hal ini menyebabkan banyak pengguna aplikasi Whatsapp resmi yang beralih menggunakan aplikasi Whatsapp yang sudah dimodifikasi. Alasannya, fiturnya lebih banyak dan lebih menarik daripada versi aslinya.

Kali ini, Teknatekno akan membahas salah satu versi Whatsapp modifikasi yang populer dengan nama YoWhatsapp Apk Mod ini. Simak fitur-fitur unggulan yang ditawarkannya dibawah ini.

Riview Aplikasi YoWhatsapp Apk Mod

Sesuai dengan namanya, YoWhatsapp adalah salah satu aplikasi Whatsapp yang sudah dimodifikasi oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, aplikasi ini merupakan aplikasi ilegal dan tidak resmi tersedia di Play Store maupun App Store.

Oleh karena itu, wajar jika akan ditemukan perbedaan beberapa fitur saat mencoba aplikasi Yo Whatsapp ini. Yang mana fitur tersebut tidak kita temukan pada aplikasi Whatsapp versi originalnya.

Aplikasi yang sering disebut dengan istilah YoWa ini merupakan aplikasi yang banyak memiliki modifikasi di berbagai fiturnya, sehingga membuat penggunanya nyaman sat mengoperasikannya.

Meskipun aplikasi ini bukan aplikasi resmi atau ilegal, namun aplikasi ini cukup ringan dioperasikan di berbagai jenis smartphone.

Fitur Unggulan YoWhatsapp Apk Mod

Sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan aplikasi YoWhatsapp ini, sebaiknya simak terlebih dahulu beberapa fitur unggulan yang ditawarkan oleh aplikasi modifikasi ini.

1. Membekukan atau Menyembunyikan Last Seen

Pada Whatsapp versi asli mungkin hanyak menwarkan fitur berupa mematikan last seen saja. Nah, pada aplikasi ni kamu bisa menyembunyikan bahkan membekukan last seen kamu. Sehingga orang lain yang melihatnya, akan mengira kamu sudah tidak aktif lagi di Whatsapp.

2. Melihat Story dan Chat yang Sudah Dihapus

Ketika kamu mendapat pesan dari orang lain, namun saat kamu ingin melihatnya ternyata pesan tersebut sudah dihapus oleh pengirimnya, pasti akan membuat kamu penasaran dengan isi pesan tersebut. Nah, aplikasi ini memungkinkan kamu untuk bisa melihat pesan bahkan story orang lain yang sudah dihapus oleh mereka.

3. Menghilangkan Status Online dan Mengetik

Fitur ini merupakan salah satu fitur yang paling disukai banyak orang. Nah, pada aplikasi ini kamu bisa menyembunyikan atau mematikan status online atau mengetik, sehingga orang lain tidak bisa melihat bahwa kamu sedang online ataupun sedang mengetik.

4. Durasi Story atau Status Lebih Panjang

Fitur unggulan lainnya yang ditawarkan aplikasi ini adalah kamu bisa membuat atau mengirim story dengan durasi yang panjang. JIka pada Whatsapp versi aslinya kamu hanya bisa mengirim video berdurasi 30 detik saja, maka di aplikasi ini video tersebut bisa berdurasi hingga 7 menit.

5. Fitur Kunci Aplikasi

Dengan fitur ini, pengguna aplikasi YoWhatsapp tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga lagi. Pasalnya, aplikasi ini sudah menyediakan fitur berupa kunci aplikasi, sehingga penggunanya bisa lebih nyaman dan terjaga privasinya.

6. Tersedia Beragam Pilihan Tema

Jika pada Whatsapp vesi asli hanya tersedia dua tema, yaitu gelap dan terang, di aplikasi ini kamu akan menemukan beragam pilihan tema yang menarik dan bisa kamu gunakan sesuai keinginan kamu.

7. Mengirim File Berukuran Besar

Aplikasi ini memungkinakan kamu untuk mengirim file media dengan ukuran yang besar, yaitu hingga 700 MB. Yang mana pada aplikasi versi aslinya kamu hanya bisa mengirim file dengan batas ukuran 16 MB saja.

8. Beragam Emoji

Emoji merupakan salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengungkapkan berbagai ekspresi. Bagi kamu yang sering menggunakan emoji saat melakukan percakapan dengan orang lain, aplikasi ini menyediakan beragam emoji yang unik, lucu dan menarik yang bisa kamu gunakan kapan saja.

9. Login Dua Akun

Whatsapp merupakan aplikasi yang hanya bisa digunakan untuk satu akun saja. Namun di aplikasi YoWhatsapp, kamu bisa login menggunakan dua akun atau dengan nomor yang berbeda.

10. Anti Banned

Fitur ini merupakan fitur terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap aplikasi modifikasi. Sebab, dengan adanya fitur ini, para pengguna aplikasi WA Mod tidak perlu merasa khawatir lagi apabila akun yang digunakannya akan terkena banned.

Nah, pada aplikasi YoWA ini, developer sudah menyediakan update sistem yang canggih, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi. Namun, dalam penggunaannya, kamu juga tetap perlu berhati-hati.

11. Fitur Unggulan Lainnya

Selain fitur-fitur diatas, ternyata aplikasi modifikasi ini masih memiliki fitur unggulan lainnya, seperti:

Mode jangan ganggu Melihat lokasi teman Kostumisasi interface chat Menyembunyikan story Filter saat video call Mengubah ikon centang menjadi emoji Mengirim file HD Fitur chat tersembunyi Dan masih banyak lagi

Download Aplikasi YoWA Apk Mod

Seperti yang kami sebutkan diatas, bahwa aplikasi ini bukan merupakan aplikasi resmi sehingga tidak tersedia di Play Store maupun App Store.

Nama Aplikasi YoWhatsApp Versi Aplikasi v18.70 Latest Version Sistem Operasi 4.4+ Android File APK Ukuran File 47 MB

Cara Instalasi YoWhatsapp Apk Versi Terbaru

Proses pemasangan atau instalasi aplikasi YoWhatsapp ini sebenarnya cukup mudah. Namun, kamu perlu menghapus Whatsapp versi originalnya terlebih dahulu sebelum menginstalnya. Berikut ini panduan lengkap dalam menginstall aplikasi YoWhatsapp Apk Mod yang bisa kamu ikuti:

Pertama, uninstall Whatsapp resmi yang sebelumnya terpasang di smartphone kamu. Jangan lupa cadangkan file-nya terlebih dahulu agar data-data penting kamu tidak hilang. Download file aplikasi YoWA terbaru yang bisa kamu cari di browser. Carilah sumber atau situs yang memang terpercaya agar tidak ada virus yang menempel pada file yang akan kamu download nantinya. Buka menu pengaturan, pilih privasi dan aktifkan “Sumber Tidak DIkenal” Selanjutnya buka file manager dan pilih folder download. Cari file aplikasi yang sudah kamu download tadi, kemudian klik dan lakukan penginstalan. Selesai! aplikasi YoWhatsapp sudah bisa kamu gunakan.

Tips Menggunakan YoWhatsapp Anti Banned

Karena YoWhatsapp merupakan aplikasi pihak ketiga, maka kemungkinan resiko terjadinya banned atau terblokir masih ada. Maka dari itu, kamu perlu hati-hati dalam menggunakan aplikasi ini dan selalu melakukan update secara rutin dan berkala. Berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Pada titik tiga dibagian kanan atas, pilih YoMods. Setelah itu pilih Pembaruan. Kemudian pilih Periksa Pembaruan untuk melihat apakah ada update versi terbarunya atau tidak. Jika tersedia, kamu hanya perlu klik link download yang tersedia di aplikasi tersebut. Lakukan instalasi seperti biasa dan tidak perlu menghapus YoWhatsapp versi sebelumnya. Selesai! Aplikasi kamu sudah berhasil di perbarui.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar aplikasi YoWhatsapp Mod Apk.

Apakah YoWhatsApp Aman Digunakan?

Walaupun aplikasi modifikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga ini tidak bisa kamu instal secara resmi di Play Store, akan tetapi kamu tidak perlu khawatir dalam menggunakannya.

Sebab pihak pengembang sudah menyematkan fitur anti banned pada aplikasi ini, sehingga bisa dipastikan aman dan terhindar dari resiko akun terkena banned atau hilang.

YoWhatsApp Terbaru Versi Berapa?

Pada 18 Maret 2022 lalu, YoWhatsApp memperoleh update terakhir ke versi 9.25 dengan beberapa fitur yang disempurnakan demi kenyamanan para penggunanya.

Apakah YoWhatsApp Berbahaya?

Karena pengguna harus mendownloadnya dari file APK di website tertentu, maka kemungkinan aplikasi YoWhatsApp ini membawa virus malware atau sejenisnya yang bisa membahayakan ponsel penggunanya.

Sebab, aplikasi ini tidak tersedia secara resmi di Google Play Store dan Play Store. Selain itu, percakapan kamu akan berpotensi diintip oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagaimana Cara Mengunduh YoWhatsApp yang Sudah Kadaluarsa?

Simak langkah-langkah berikut ini untuk mendownload Yo Whatsapp yang expired:

Buka aplikasi YoWhatsApp kamu yang sudah kadaluarsa Kemudian klik tombol Download. Setelah itu kamu akan menuju ke website resmi milik YoWhatsApp. Cari versi YoWhatsApp versi terbaru. Apabila sudah ketemu, kamu langsung klik tombol Download.

Kesimpulan

Demikianlah informasi dari Teknatekno seputar YoWhatsApp Apk Mod dengan beragam fitur unggulannya. Sebagai catatan, Teknatekno tidak menyarankan Teknozen untuk mengunduh aplikasi pihak ketiga ini, karena keamanan data penggunanya tidak terjamin. Jadi, gunakan aplikasi Whatsapp versi aslinya yang sudah tersedia di Playstore atau Appstore.