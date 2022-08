Download Whatsapp Jimods Versi Terbaru 2022

Teknatekno.com – Download whatsapp jimods atau jt whatsapp dirancang khusus untuk bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan di aplikasi whatsapp resmi. Sehingga tidak terlalu mengherankan jika aplikasi whatsapp mod kini banyak dicari oleh banyak orang.

Jimods whatsapp semakin populer dan banyak dicari oleh pengguna whatsapp resmi. Alasannya adalah mod jenis whatsapp ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan wa jenis klasik yang berasal dari whatsapp resmi. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa membaca artikel di bawah ini.

Tentang Whatsapp Jt

Bahwa jt whatsapp merupakan salah satu jenis whatsapp yang dimodifikasi dan berasal dari developer pihak ketiga. Pengembang tersebut adalah Jim El-Rezzi atau Jimtech.

Seperti aplikasi wa mod lainnya, aplikasi jimods whatsapp ini memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap dari wa aslinya.

Contohnya, pada wa resmi pengguna hanya bisa mengirim file dengan ukuran 16-20 mb. Namun, ketika menggunakan jenis mod ini, pengguna bisa mengirim data berkapasitas lebih luas.

Fitur-Fitur Jimods Whatsapp

Pengguna jtwhatsapp mungkin merasa berada di atas angin karena memiliki aplikasi yang berada di level yang lebih tinggi dari pengguna wa lainnya. Hal ini dikarenakan whatsapp jimods memiliki banyak fitur unik dalam aplikasinya.

Fitur unik ini tentu saja merupakan fitur tambahan yang tidak akan pengguna temukan di wa resmi. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa simak artikelnya dibawah ini:

1. Memiliki Fitur Berbagi File Besar

Pengguna jtwhatsapp tidak perlu ragu jika ingin mengirimkan data dengan ukuran yang lebih besar karena batas ukurannya telah dimodifikasi.

Dengan kata lain, ukuran yang sebelumnya di wa resmi telah ditambahkan oleh pengembang mod whatsapp ini. Pengguna bisa mengirim file atau video dengan kapasitas hingga 2 gb.

2. Melakukan Penguncian pada Chat Tertentu

Jika pengguna memiliki secret chat maka dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat mengunci atau menambahkan password pada pembahasan tersebut.

3. Dapat Melakukan Penyesuaian Tampilan

Dengan aplikasi jtwhatsapp, tampilan pada wa pengguna tidak akan lagi terlihat kaku dan membosankan. Pengguna dapat mengubah tema dan tampilan whatsapp dengan bebas sesuka hati.

4. Memiliki Privasi yang Lebih Lengkap

Melalui fitur privasi pada jimods whatsapp ini, pengguna dapat menyembunyikan status online, status pengetikan, dan status perekam suara. Selain itu, ada juga fitur untuk menghilangkan centang biru dan centang ganda.

Kelebihan lain dari fitur privasi tipe jtwhatsapp ini adalah dapat membaca pesan yang telah dihapus menggunakan fitur anti-delete message.

5. Memblokir Panggilan Tertentu

Pengguna yang ingin memfilter atau memblokir panggilan tertentu dapat menggunakan fitur jtwa ini.

Download Jimods Whatsapp Terbaru 2022

Memang dengan memiliki fitur yang sangat eksklusif, banyak pengguna android yang kini ingin mendownload jtwhatsapp terbaru. Oleh karena itu, khusus bagi yang ingin mencoba, kamu bisa download jimods whatsapp di bawah ini.

Nama apk: Jt whatsapp.

Versi apk: v8.90.

Ukuran apk: 40.55 MB.

Pengembang: JiMODs.

Cara Download Whatsapp Jimods

Jika pengguna ingin memiliki aplikasi jtwhatsapp yang sudah dimodifikasi ini, maka pengguna harus mendownload lalu menginstalnya di ponsel. Whatspp jimods dapat digunakan sebagai akun wa sekunder.

Mengunduh aplikasi whatsapp jimods ini tidak bisa dilakukan melalui play store atau app store karena aplikasi ini bukan aplikasi resmi.

Oleh karena itu, pengguna harus mendownload aplikasi ini melalui situs web yang menyediakan link apk. Pengguna dapat menemukan situs web yang menyediakan link melalui mesin pencari.

Setelah menginstall file apk melalui link download yang tersedia, selanjutnya pengguna dapat melakukan instalasi aplikasi jtwhatsapp.

Langkah-langkah yang harus diikuti pengguna dalam menginstal aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Agar dapat menginstal whatapp jimods, sebelumnya buka menu pengaturan pada ponsel kemudian aktifkan unknown source pada menu security. Menu unknown search ini letaknya berbeda pada setiap jenis ponsel. Beberapa jenis ponsel bahkan tidak memiliki menu ini. Oleh karena itu, jika ingin menginstal apk jtwhatsapp, status pengguna haruslah seorang developer. Cara mengaktifkannya adalah dengan membuka pengaturan pada ponsel kemudian pilih tentang ponsel. Setelah itu klik dua kali menu versi ponsel hingga ada pesan now you are developer. Setelah itu pengguna bisa langsung menginstall aplikasi whatsapp tipe modifikasi yang sudah diunduh tadi. Ketika proses install selesai, buka aplikasi jtwhatsapp kemudian isi nomor telepon dan lakukan verifikasi.

Dengan berakhirnya proses ini, maka aplikasi whatapp jimods sudah aktif dan pengguna bisa menggunakannya seperti aplikasi wa pada umumnya. Jangan lupa untuk selalu mengupdate aplikasi ini.

Cara untuk memperbarui aplikasi ini tidaklah sulit. Pengguna bisa mencari versi terbaru dari aplikasi jtwhatsapp ini melalui mesin pencari kemudian mengunduh dan menginstalnya. Proses update ini bisa dilakukan tanpa harus meng-uninstall atau mencopot jimod wa yang sudah ada.

Cara Download Whatsapp Jimods di Laptop atau PC

Selain di ponsel, pengguna juga bisa mengunduh jtwa di laptop atau PC. Ikuti langkah-langkah berikut ini:

Unduh aplikasi melalui situs web penyedia jtwhatsapp. Unduh dan instal emulator seperti bluestacks. Emulator ini berguna bagi pengguna yang ingin menginstall aplikasi atau game android di pc atau laptop. Instal aplikasi jtwhatsapp melalui emulator tersebut. Ketika instalasi selesai pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui laptop atau pc.

Cara Menggunakan Aplikasi Jt Wa

Pada dasarnya, untuk menggunakan whatsapp modifikasi caranya sama dengan wa resmi. Hanya saja aplikasi wa mod ini lebih lengkap dalam menyediakan fitur-fiturnya. Berikut ini contoh cara menggunakan aplikasi wa jimods:

1. Mengirim Berbagai Jenis File

Pada fitur aplikasi jtwhatspp terdapat fitur yang dapat mengirim berbagai jenis file. Cara menggunakan fitur ini adalah dengan memilih kontak yang akan menerima file tersebut. Kemudian cari ikon berbentuk attachment atau lampiran dan pilih dokumen yang akan dikirim.

2. Menyembunyikan Centang Dua

Fitur ini tentunya akan berguna bagi pengguna jimods whatasapp yang tidak ingin repot-repot membalas pesan secara langsung.

Berikut cara mengaktifkan fitur tersebut, buka pengaturan pada jtwa, pilih privacy and security, scroll ke bawah kemudian pilih menu contact. Selanjutnya beri tanda centang pada opsi sembunyikan dua centang.

3. Menyembunyikan Status Ketika Pengguna Sedang Mengetik

Langkah-langkahnya sama dengan cara menyembunyikan dua centang di atas. Pengguna hanya perlu mencentang opsi sembunyikan pengetikan di aplikasi jtwhatsapp.

4. Melihat Pesan yang Dihapus

Aplikasi jimods whatsapp ini memungkinkan pengguna untuk melihat status teman yang telah dihapus. Cara mudahnya adalah dengan membuka pengaturan, buka privasi dan keamanan, dan aktifkan status anti-delete.

5. Atur Kata Sandi pada Chat

Password pada chat aplikasi jtwa dapat diatur. Caranya adalah dengan membuka aplikasi, buka obrolan yang ingin dikunci oleh pengguna, dan pilih tanda tiga titik horizontal. Tanda ini terletak di sebelah kanan atas chat.

Selanjutnya pilih lock conversation dan terakhir masukkan pin. Nantinya, jika ingin membuka obrolan tersebut, pengguna jtwhatsapp bisa memasukkan pin yang telah dibuat tadi.

6. Memblokir dan Menyaring Kontak Tertentu

Pengguna bisa memblokir atau memfilter kontak. Langkahnya adalah dengan membuka menu panggilan pada wa kemudian pilih menu who can call me? Kemudian pilih nomor atau nama yang dapat melakukan panggilan tersebut.

7. Menggunakan Menu Setting pada Aplikasi Jimods Whatsapp

Pengaturan pada jtwhatsapp memiliki berbagai macam menu. Misalnya menu yang tersedia, tema fm, privasi dan keamanan, layar percakapan, layar beranda dan menu untuk pembaruan. Pengguna bisa memperbarui aplikasi ke versi terbaru menggunakan menu update ini.

Kelebihan Jimods Whatsapp Apk

Berikut ini adalah kelebihan menggunakan jimods whatsapp yang perlu kamu ketahui, yaitu:

1. Memiliki Fitur untuk Menambahkan Cerita yang Lebih Panjang

Ketika di whatsapp asli, pengguna hanya bisa mengirim video ke status hanya beberapa detik saja. Sedangkan pada jtwhatsapp, pengguna dapat menambahkan durasi hingga 7 menit saat mengirim video ke story atau status.

2. Untuk Mengunduh Status

Pada aplikasi wa resmi, pengguna yang ingin mengunduh status harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Namun dengan jimods whatsapp ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur download status untuk mengunduh story atau status.

3. Untuk Mengirim Beberapa Jenis File

Jenis file yang dapat dikirim menggunakan jtwhatsapp terdiri dari doc, docs, xls, xlsx, pdf, rtf, txt, ppt, pptx, zip.

4. Bebas Dari Iklan

Meskipun iklan merupakan sumber uang bagi pengembang pihak ketiga tetapi tidak di mod jenis wa ini. Pengguna tidak akan menemukan iklan yang muncul saat berkomunikasi menggunakan aplikasi wa jenis ini.

5. Anti Banned

Pengguna aplikasi ini tidak perlu khawatir lagi karena wa jenis jimods whatsapp ini lengkap dengan anti banned. Pihak pengembang selalu mengupdate sesuai dengan kebijakan pada wa resmi.

Selanjutnya, pengguna harus senantiasa melakukan update jika ada permintaan update dari aplikasi.

Namun, karena jtwa merupakan aplikasi yang dimodifikasi, pengguna harus tetap waspada meskipun pengembang memiliki jaminan anti banned.

Jika pengguna ingin menggunakan aplikasi ini, disarankan untuk menggunakan nomor telepon lain yang bukan nomor telepon utama.

Kekurangan Menggunakan Aplikasi Modifikasi Wa

Selain memiliki banyak kelebihan yang dapat dilihat pada fitur-fiturnya, wa mod ini memiliki kekurangan atau kelemahan. Kekurangan ini dapat menimbulkan ancaman bagi pengguna karena aplikasi ini telah melanggar kebijakan dan ketentuan dari aplikasi resmi.

Ancaman yang muncul dari penggunaan jtwhatsapp adalah dari segi keamanan aplikasi. Belum tentu whatsapp mod memiliki sistem keamanan yaitu enkripsi end to end.

Tidak hanya dari segi keamanan, ancaman lain juga bisa muncul ketika pengguna menggunakan aplikasi whatsapp modifikasi ini. Misalnya, munculnya spyware atau malware saat proses pengunduhan aplikasi.

Penyebabnya bisa karena host server yang tidak aman sehingga data pengguna berpotensi dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Facebook, pemilik resmi aplikasi whatsapp, telah menyatakan bahwa aplikasi wa mod seperti jtwhatsapp adalah ilegal. Kehadiran aplikasi modifikasi ini melanggar syarat dan ketentuan whatsapp.

Pihak whatsapp tidak pernah memberikan dukungan terhadap semua aplikasi wa dengan jenis modifikasi seperti ini. Hal ini dikarenakan whatsapp tidak bisa memberikan validasi terhadap praktik sistem keamanannya.

Sebagai aplikasi resmi, whatsapp juga telah memberikan pengingat kepada pengguna wa mod termasuk jtwhatsapp. Pihak wa mengingatkan bahwa akun pengguna bisa diblokir secara permanen jika masih menggunakan aplikasi wa modifikasi ini.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno tentang jimods whatsapp atau jt wa. Whatsapp memperingatkan ke para pengguna bahwa jika mereka terus menggunakan program whatsapp yang telah dimodifikasi, akun mereka dapat diblokir secara permanen. Semoga bermanfaat ya!