Whatsapp Plus Biru Apk Download Versi Terbaru

Teknatekno.com – Aplikasi Whatsapp Plus atau sering disebut sebagai Blue WA atau Whatsapp Biru Apk merupakan aplikasi modifikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Aplikasi ini menjadi populer dikalangan masyarakat akhir-akhir ini.

Sebagian dari kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi bernama Whatsapp ini. Whatsapp merupakan aplikasi chatting yang banyak digunakan oleh beberapa pengguna Android maupun iOS di seluruh manca negara.

Aplikasi ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dibelahan dunia manapun. Cukup dengan nomor telepon dan koneksi jaringan internet saja kita sudah bisa melakukan percakapan seperti sedang berbicara tatap muka.

Namun, ada sebagian pengguna yang merasa kurang puas dengan fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Alhasil, banyak modifier yang berinisiatif untuk mengembangkan serta memodifikasi aplikasi Whatsapp ini dengan menyematkan beberapa fitur tambahan.

Akhirnya, bermunculanlah beberapa jenis aplikasi Whatsapp modifikasi dengan beragam fitur menariknya yang membuat para pengguna aplikasi Whatsapp resmi beralih menggunakan aplikasi modifikasi ini.

Salah satu aplikasi Whatsapp modifikasi yang akan Teknatekno bahas kali ini yaitu Whatsapp Plus Biru dengan beberapa fitur unggulan serta cara menginstalnya dengan mudah di ponsel. Yuk, simak penjelasannya dibawah ini.

Riview Aplikasi Whatsapp Plus Biru

Whatsapp Plus merupakan aplikasi Whatsapp yang sudah dimodifikasi oleh pihak pengembang yaitu Official Plus. Saat proses pengembangan aplikasi, proyek sempat terhenti beberapa saat. Sehingga proyek ini diambil alih oleh seorang developer bernama Fouad Mod dan dikembangkan kembali olehnya sampai sekarang ini.

Fouad Mod terus melakukan update atau pembaruan terhadap WA Plus ini, seperti masalah bug dan masalah lainnya. Yang membuat aplikasi ini menarik adalah fitur unggulannya yang tidak bisa ditemukan pada aplikasi versi originalnya.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Whatsapp Plus ini bukan aplikasi resmi alias ilegal yang mana ketersediannya tidak ada di Google Play Store maupun Apple App Store. Maka dari itu, para penggunanya perlu berhati-hati saat menggunakan aplikasi ini agar tidak terjadi resiko pemblokiran pada akun yang digunakan.

Fitur dan Kelebihan WA Plus Biru Apk

Meskipun aplikasi ini bukan merupakan aplikasi resmi, namun Whatsapp modifikasi ini menjadi pilihan sebagian orang karena fitur unggulan yang ditawarkannya lebih menarik. Nah, bagi Teknozen yang ingin mengetahui fitur unggulan dari Whatsapp Plus Biru Apk, simak penjelasan berikut ini:

1. Tersedia Fitur Balas Pesan Otomatis

Bagi kamu yang sangat sibuk sehingga tidak sempat membalas pesan orang lain, atau bagi kamu yang menjalankan bisnis online, fitur balasan pesan otomatis ini sangat berguna untuk digunakan. Kamu bisa menyesuaikannya pada pengaturan aplikasi tersebut.

2. Bisa Hapus Pesan Sekaligus

Fitur ini sangat berguna bagi kamu yang ingin mengosongkan ruang ponsel karena terlalu penuh. Kamu bisa menghapus pesan yang terdapat pada aplikasi WA Plus secara bersamaan.

3. Sembunyikan Status Sedang Mengetik

Whatsapp Plus ini juga menyediakan fitur untuk kamu berupa menyembunyikan status bahwa kamu sedang mengetik. Sehingga ketika kamu sedang melakukan percakapan dengan orang lain, orang lain tidak mengetahui bahwa kamu sedang mengetik.

4. Bisa Melihat Pesan yang Dihapus

WA Plus memungkin kamu untuk melihat pesan yang sudah dihapus oleh orang lain. Jadi kamu tidak dibuat penasaran lagi dengan pesan yang kamu terima namun ditarik atau dihapus oleh orang lain.

5. Durasi Status Lebih Panjang

Jika pada aplikasi resminya hanya bisa mengirim video story berdurasi 30 detik, di WA Plus ini kamu bisa mengirim video untuk dibuat story lebih lama, bahkan sampai 7 menit.

6. Bisa Menyembunyikan Status Online

Fitur ini sangat berguna bagi kamu yang ingin terleihat misterius. Kamu bisa menyembunyikan status online di aplikasi ini, sehingga orang lain akan mengira bahwa kamu sedang tidak aktif di Whatsapp.

7. Opsi Tampilan Sendiri

Kamu bisa mengatur tampilan Whatsapp kamu sesuai dengan yang kamu inginkan di aplikasi ini. Seperti merubah bentuk font, ukuran font, warna bahkan nama Whatsapp. Dengan begitu kamu tidak akan mudah bosan saat menggunakan aplikasi ini.

8. Fitur Berbagi Lebih Banyak

Pada Whatsapp resmi kita memang hanya dibatasi untuk mengirim file media sebesar 16 MB. Namun pada aplikasi WA Plus ini kamu bisa mengirim file media sampai dengan ukuran 50 MB.

9. Fitur Opsi Setting

Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur khusus yang tidak tersedia pada aplikasi versi originalnya, yaitu pilhan opsi setting yang menarik. Sehingga penggunanya akan merasa aman menggunakan aplikasi ini.

10. Kirim Foto dan Video yang Banyak

Selain bisa mengirim file media hingga 50 MB, kamu juga bisa mengirim foto atau video sampai dengan 90 foto dalam sekali kirim. Yang mana fitur ini tidak tersedia pada aplikasi Whatsapp versi originalnya.

11. Pilihan 700 Tema

Fitur ini menjadi fitur yang sangat berguna bagi kamu yang cepat bosan dengan tampilan yang monoton atau itu-itu saja. Aplikasi ini menyediakan pilihan tema sampai 700 variasi tema yang bisa kamu gunakan secara gratis dan tanpa batas.

12. Pilihan Emoji Lebih Berwarna

Emoji menjadi salah satu cara untuk mengekpresikan diri saat sedang bertukar pesan. Nah, pada aplikasi WA Plus ini kamu akan dimanjakan dengan beragam emoji yang lebih lengkap dan berwarna serta menarik untuk kamu gunakan saat bertukar pesan dengan orang lain. Namun, emoji ini tidak akan terlihat oleh penerima yang menggunakan aplikasi resmi.

13. Bisa Menyembunyikan Centang Dua

Pada aplikasi ini, kamu bisa menyembunyikan atau menonaktifkan centang biru atau centang dua. Dengan begitu, orang lain yang mengirim pesan kepada kamu akan mengira kamu belum membaca pesannya.

14. Bisa Download Story Orang Lain

Ketika melihat story orang lain ada yang lucu atau menarik, pasti ada keinginan untuk memilikinya. Nah, pada aplikasi ini kamu bisa mendownload story orang lain dengan mudah dan langsung tersimpan di ponsel kamu.

Download Aplikasi Whatsapp Plus Biru Apk

Bagi kamu yang ingin menggunakan aplikasi ini, kamu bisa mendownloadnya dari website resminya atau di situs-situs terpercaya lainnya supaya mendapatkan file aplikasi yang original dan terhindar dari serangan virus yang terkandung pada file aplikasi tersebut.

Nama Aplikasi WhatsApp Plus Developer Fouad Mods Ukuran File 48 MB Versi Aplikasi v8.95 Sistem Operasi 4.4+ Android

Cara Install WA Plus

Setelah kamu mendapatkan link download file aplikasi WA Plus Biru, jangan langsung kamu install ke ponsel kamu. Tapi kamu harus mengaktifkan “Sumber Tidak Dikenal” atau “Unknown Source” terlebih dahulu pada menu pengaturan di ponsel kamu. Baru setelah itu kamu bisa menginstall aplikasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya, simak langkah-langkah dibawah ini:

Buka menu Pengaturan ponsel kamu. Pilih opsi Keamanan Kemudian aktifkan Sumber Tidak Dikenal atau Unknown Source Setelah diaktifkan, selanjutnya cari file sudah kamu download tadi pada file manager. Klik file aplikasi tersebut kemudian install. Setelah berhasil terinstall, kamu sudah bisa menggunakan aplikasi Whatsapp Plus Biru tersebut.

Tips Menggunakan Whatsapp Plus Anti Banned

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh sebagian pengguna aplikasi modifikasi adalah akun diblokir atau terkena banned. Namun, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghindari resiko tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan aplikasi secara rutin dan berkala. Simak langkah-langkah berikut ini:

Buka pengaturan aplikasi. Pilih Pembaruan. Pilih Periksa Pembaruan. Jika tersedia pembaruan, klik Unduhan Web. Download pembaruan tersebut. Setelah itu instal aplikasi seperti biasa.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar WA Plus Mod Apk

Apakah WhatsApp Plus Resmi?

Aplikasi WhatsApp Plus bukan merupakan aplikasi yang dikembangkan atau dibuat oleh pihak WhatsApp resmi, sehingga aplikasi ini memungkinkan terjadinya resiko pemblokiran apabila tidak dilakukan update atau pembaharuan secara rutin oleh developer aslinya.

Apakah Aplikasi WhatsApp Plus Aman?

Dikarenakan aplikasi WhatsApp Plus ini sudah dilengkapi dengan fitur anti banned, maka aplikasi ini bisa dijamin aman. Karena pengembang aplikasi ini terus melakukan update atau pembaruan supaya aplikasi ini bisa tetap aman saat digunakan.

Sehingga, pengguna tidak perlu khawatir dalam menggunakan aplikasinya. Selagi aplikasinya digunakan secara wajar, hati-hati dan selalu melakukan update secara berkala..

Apa itu Blue WA Plus?

Blue WhatsApp Plus adalah salah satu jenis aplikasi WA modifikasi dari versi originalnya yang ada di Play Store atau App Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa memperoleh pengalaman chatting yang lebih menarik dan seru dengan berbagai fitur unggulan yang ditawarkan oleh Blue WhatsApp Plus ini.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar aplikasi Blue Whatsapp Plus atau Whatsapp Plus Biru dengan berbagai fitur unggulannya. Sebagai informasi, Teknatekno tidak menyarankan Teknozen untuk menggunakan aplikasi ini. Sebaiknya gunakanlah aplikasi Whatsapp resmi yang memang sudah terjamin keamanannya.