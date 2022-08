Cara Download Yo Whatsapp Versi Terbaru

Teknatekno.com – Apakah kamu sudah tahu cara download whatsapp yo whatsapp? Apakah kamu juga tahu siapa yang membuat whatsapp yo? Nah, awalnya whatsapp yo dibuat oleh seorang developer apk android bernama yousef ali basha dan mulai populer pada pertengahan tahun 2022.

Mereka memodifikasi aplikasi whatsapp dengan tampilan yang sederhana. Serta fitur-fitur yang mumpuni, banyak pengguna wa mod beralih ke apk yo whatsapp terbaru yang memiliki fitur anti-banned pada tahun 2022.

Bagi kamu yang tidak mengenal aplikasi ini, mungkin kamu akan lebih familiar dengan istilah yo wa. Ini adalah sebutan lain dari aplikasi yo whatsapp. Lalu apa saja detail dari aplikasi ini dan fitur apa saja yang dimilikinya? Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa membaca artikelnya di bawah ini.

Tentang Yo WhatsApp

Yo whatsapp adalah salah satu dari sekian banyak wa mod yang tersebar di internet saat ini. Meskipun banyak wa mod yang ada, yo whatsapp merupakan salah satu yang terkenal dan cukup banyak digunakan oleh para pengguna wa.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai fitur dan kustomisasi tampilannya yang menarik, sehingga banyak orang yang menyukainya. Yo whatsapp sering disebut dengan menggunakan singkatannya yaitu yo wa, sehingga lebih simpel untuk diucapkan.

Yo wa sendiri dibesarkan oleh salah satu developer wa mod terkenal, siapa lagi kalau bukan fouad. Selain yo whatsapp, fouad juga sudah banyak membuat mod wa terkenal lainnya seperti whatsapp plus dan lainnya.

Yo wa awalnya dikembangkan oleh yousef namun kini telah diambil alih oleh fouad setelah developer pertama berhenti mengembangkan yowa.

Seperti aplikasi mod wa lainnya, yang satu ini juga merupakan modifikasi langsung dari wa asli. Jadi sebagian besar yang akan kamu temukan tentu saja fitur-fitur whatsapp itu sendiri. Namun, kamu juga akan menemukan fitur-fitur lain yang lebih baik dari wa aslinya.

Fitur-Fitur Yo WhatsApp

Fitur-fitur yang ditambahkan oleh yo wa dari whatsapp versi modifikasi ini tentunya akan banyak membantu kamu dalam kegiatan chatting sehari-hari. Bahkan tidak hanya sekedar chatting, banyak fitur lain yang diimprovisasi. Berikut ini adalah fitur yo whatsapp yang perlu kamu ketahui:

1. Ubah Tema Langsung dari Aplikasi

Salah satu fitur yang membuat whatsapp yo lebih unggul adalah kemampuannya untuk menyesuaikan tampilan sesuai dengan keinginan penggunanya. Di yo whatsapp, kamu bisa memilih tema sesuka hati kamu langsung dari aplikasi. Berbeda dengan wa resmi yang memiliki tema terbatas.

Sudah ada tema bawaan yang bisa langsung kamu gunakan secara gratis. Tapi, jangan khawatir jika tidak ada tema yang kamu sukai di database yo whatsapp. Pasalnya, kamu masih bisa mencarinya dari sumber luar langsung dari aplikasi.

Ada banyak tema yang tersedia di sini dan tentunya cukup bagus. Menariknya, ketika kamu mengaplikasikan beberapa tema dengan gambar tertentu, kamu akan mendapati wa berubah ke mode transparan.

2. Lebih Banyak Stiker dan Emoji

Penampilan memang menjadi keunggulan dari whatsapp yo terbaru 2022 ini. Tidak hanya sebatas tema, aplikasi mod wa ini juga menyediakan stiker dan emoji yang lebih beragam jika dibandingkan dengan whatsapp resmi.

Dengan stiker dan emoji yang lebih banyak ini, kamu bisa menggunakannya untuk mengekspresikan diri dengan lebih banyak pilihan. Tentunya kegiatan chatting akan lebih hidup dan seru dengan stiker dan emoji yang segar dan unik.

3. Kunci Aplikasi

Baru-baru ini, whatsapp original menambahkan sistem keamanan sidik jari pada aplikasinya. Fitur ini memang cukup baik dari segi keamanan namun tidak mencakup semua smartphone. Seperti diketahui, tidak semua smartphone yang digunakan masyarakat mendukung penggunaan sidik jari.

Lalu, bagaimana jika smartphone tersebut tidak memiliki fingerprint? Tentu saja kamu tetap bisa mengamankan aplikasi whatsapp dengan menggunakan yo wa terbaru karena sudah ada beberapa fitur keamanan yang bisa dipilih dalam aplikasi ini.

Pertama tentu saja ada fitur bawaan dari whatsapp yaitu fingerprint lock, kemudian ada pattern untuk mengamankan menggunakan pola, dan terakhir ada pin untuk mengamankan aplikasi menggunakan kombinasi pin.

4. Membekukan Last Seen

Ini adalah bagian dari fitur menarik dan unik yang dimiliki oleh whatsapp apk kamu. Fitur ini sangat berguna bagi kamu yang merasa terganggu dengan status online di wa ketika kamu membuka aplikasi tersebut.

Dengan adanya fitur freeze last seen, kamu dapat selalu menampilkan status last seen meskipun kamu sedang online.

Fitur ini sangat berguna karena orang lain akan mengira kamu sedang tidak online padahal saat itu kamu sedang memegang smartphone dan membuka aplikasi whatsapp.

5. Akun Ganda

Dual account adalah fitur yang baru-baru ini dikembangkan untuk yo wa. Fitur ini membantu pengguna menggunakan dua akun sekaligus dalam satu smartphone menggunakan aplikasi yo whatsapp.

Fitur ini cukup membantu bagi kamu yang membutuhkan dua akun berbeda di whatsapp. Hal ini biasanya akan sangat berguna ketika kamu menjalankan bisnis online menggunakan whatsapp. Dengan begitu, kamu bisa memisahkan antara wa pribadi dan wa bisnis.

6. Tidak Ada Root

Pada umumnya, aplikasi mod membutuhkan akses rooting agar dapat diinstal. Rooting merupakan kegiatan yang beresiko dan dapat menghilangkan garansi smartphone jika dilakukan. Untungnya, hal ini tidak kamu perlukan saat menggunakan yo wa terbaru.

Karena yo whatsapp dapat didownload seperti biasa meskipun smartphone kamu belum di-root, yo whatsapp dapat berperilaku seperti aplikasi normal kebanyakan. Ia juga tidak memerlukan perlakuan khusus seperti rooting.

7. Pilihan Font yang Beragam

Kustomisasi tampilan pada apk yo whatsapp tidak hanya berhenti pada pemilihan tema. Kamu juga bisa menggunakan font yang berbeda jika bosan dengan font dasar yang digunakan oleh mod ini.

Yo whatsapp menyediakan banyak font yang bisa dengan mudah kamu gunakan langsung dari aplikasi. Selain itu, tentunya kamu juga masih bisa menggunakan font dari luar. Namun kamu harus menginstall font tersebut terlebih dahulu pada perangkat.

8. Kirim Chat Tanpa Menyimpan Nomor

Fitur yang sangat membantu namun tidak ada di whatsapp asli adalah mengirim pesan tanpa harus menyimpan nomor tujuan. Fitur ini akan sangat membantu kamu untuk mengirim pesan dengan cepat kepada orang baru yang kemungkinan besar tidak akan di-chat lagi di kemudian hari.

Berbeda dengan whatsapp asli yang mengharuskan kamu untuk mengirim pesan ke nomor yang sudah disimpan saja. Hal ini kurang efisien selain membuat memori penuh, juga memakan waktu.

Cara Download Yo WhatsApp

Berikut ini adalah cara download yo whatsapp yang perlu kamu ketahui:

Pertama pastikan kamu sudah mendowload aplikasi dari yo whatsapp. Setelah itu, masuk ke pengaturan smartphone. Pilih opsi privasi dan keamanan. Kemudian, pilih pengaturan instalasi aplikasi atau pengaturan aplikasi. Centang atau aktifkan “Izinkan instalasi dari sumber yang tidak dikenal”. Setelah itu, kamu bisa memulai proses instalasi yo whatsapp secara normal. Aktifkan izin untuk menginstal yo whatsapp dari sumber yang tidak dikenal

Metode di atas adalah cara download yo whatsapp secara umum. Beberapa smartphone mungkin memiliki perbedaan tetapi pada dasarnya sama, mengaktifkan izin instalasi dari sumber yang tidak dikenal.

Cara Menggunakan Dual WhatsApp

Yo whatsapp adalah aplikasi wa mod dengan fitur dual account yang bisa digunakan pada satu perangkat. Kamu bisa memanfaatkan fitur wa versi kloningan ini untuk menambahkan akun whatsapp lain agar bisa digunakan langsung di smartphone kamu.

Tips Ketika Terkena Banned atau Diblokir

Berikut ini adalah tips ketika yo whatsapp kamu terkena banned atau diblokir, yaitu:

Uninstall semua versi wa dan hapus semua folder yang terkait. Install ulang aplikasi yo whatsapp (versi unclone). Verifikasi nomor seperti biasa. Hindari mengembalikan semua data dari whatsapp yang telah diblokir sebelumnya.

Yo whatsapp terbaru dari tim di atas memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan whatsapp asli atau bahkan wa lainnya. Gunakan fitur-fitur tersebut dengan tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan gunakan fitur-fitur tersebut untuk merugikan orang lain.

Keuntungan dari Yo whatsapp

Berikut ini adalah keuntungan dari yo whatsapp, beberapa diantaranya adalah:

Dapat mengelola banyak akun dalam satu perangkat. Cocok untuk pebisnis yang membutuhkan lebih dari satu akun. Tema yang tidak terbatas sehingga kamu tidak akan bosan karena bisa berganti-ganti tema. Kirim file berkapasitas besar hingga 100 MB untuk audio dan 50 MB untuk file lainnya. Unduh cerita kamu sendiri atau orang lain. Font khusus dengan berbagai pilihan. Fitur kata sandi untuk pesan rahasia yang kamu tidak ingin dilihat orang lain. Membalas pesan secara otomatis, cocok untuk pebisnis.

Tanya Jawab YoWhatsapp

Berikut ini adalah tanya jawab seputar yo whatsapp, yaitu:

1. Apakah Yo Wa Aman?

Risiko lain adalah bahwa perangkat lunak yo whatsapp dapat terinfeksi virus malware dan sejenisnya karena pengguna harus mengunduh program melalui file apk dari situs web tertentu.

Aplikasi ini tidak dapat diakses melalui toko aplikasi resmi seperti google play atau play store. Akhirnya, orang lain mungkin mendengarkan obrolan kamu.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai yo whatsapp. Segala hal yang terjadi apabila kamu nekad untuk memasang aplikasi tidak resmi yang satu ini bukan jadi tanggung jawab Teknatekno ya. Pastikan kamu sudah siap dengan segala risiko yang mengancam. Terima kasih!