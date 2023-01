Cara Mudah Mengatasi Syntax Error Pada WordPress Bagi Pemula

Teknatekno.com – Bagi Teknozen yang mungkin sedang mencari cara mengatasi Syntax error di WordPress, atau WordPress kamu menampilkan sebuah pesan error berupa “Parse error: Syntax error, unexpected”, namun kamu tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, kamu bisa simak penjelasan dibawah ini sampai habis.

Sering sekali dijumpai, terutama bagi pengguna Wordpress pemula tidak mengerti cara mengatasi Syntax Error pada WordPressnya. Nah, kali ini akan membahas bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi syntax error di WordPress

Mengenal Apa itu Syntax Error

Syntax adalah aturan yang menentukan cara menulis perintah atau kode dalam suatu bahasa pemrograman. Ini termasuk elemen seperti struktur pernyataan, operator, dan tanda kurung.

Sedangkan syntax error adalah kesalahan dalam sintaks atau penulisan kode yang tidak sesuai dengan aturan bahasa pemrograman yang digunakan. Hal ini menyebabkan interpreter atau compiler tidak dapat mengeksekusi atau mengompilasi kode dengan benar.

Error sintaks dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan penulisan perintah, kesalahan tanda khusus, kesalahan identitas, variabel yang tidak dideklarasikan, perintah yang tidak valid, atau kesalaham logika dalam kode.

Syntax error akan menyebabkan kode tidak dapat dijalankan atau berfungsi dengan tidak sesuai yang diharapkan.

Cara Memperbaiki Syntax Error

Kamu hanya perlu melakukan dua langkah dibawah ini untuk memperbaiki atau mengatasi syntax error, yaitu:

1. Temukan Penyebab Syntax Error

Langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi sintaks error yaitu dengan cara menemukan sumber permasalahan utama.

Dalam hal ini, kamu harus mencari file penyebab error tersebut, atau menemukan letak baris kode tersebut secara spesifik. Setelah itu, kamu juga harus mengingat template atau plugin yang sudah diinstal di WordPress kamu.

Apabila syntax error muncul sesudah kamu mengintal template atau plugin, maka kemungkinan besar penyebab syntax error dikarenakan plugin atau template yang diinstal tersebut. Adapun cara mengatasinya yaitu dengan cara mengubah template atau uninstall plugin tersebut.

Namun, jika bukan karena plugin atau template yang menyebabkan syntax error, maka kamu tetap bisa melacaknya dengan mudah. Yaitu dengan cara melihat pesan yang muncul saat kamu menggakses website.

Umumnya pesan yang muncul tersebut dimulai dengan tulisan “Parse error: Syntax Error, unexpected”, setelah itu diikuti dengan infromasi secara spesifik tentang error yang sedang dialami.

Pesan error tersebut juga menampilkan informasi direktori secara lengkap dari file serta baris kode penyebab syntax error. File yang ditampilkan itulah yang perlu kamu perbaiki supaya WordPress kamu bisa kembali beroperasi dengan baik.

Adapun contoh tampilan pesan error tersebut seperti dibawah ini:

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/u694443746/public_html/wp2/wp-content/themes/best/double.php on line 47

Dari pesan error tersebut bisa kita lihat bahwa penyebab syntax error yaitu file double.php pada baris 47. Informasi tersebut menunjukkan secara jelas penyebab permasalahan utama sebelum kamu memperbaiki syntax yang error di WordPress.

Adapun hal lain yang menyebabkan syntax error dalam kode diantaranya:

Penyebab Keterangan Kesalahan penulisan perintah Salah mengetik nama perintah atau fungsi atau tidak mengetahui sintaks yang benar dari perintah tersebut. Kesalahan tanda khusus Salah menempatkan tanda kurung, kurung kurawal, atau tanda titik dua dalam kode kamu atau lupa untuk menambahkan tanda ini. Kesalahan indentasi Salah dalam mengindentasi kode kamu sehingga membuat kode tidak sesuai dengan aturan bahasa pemrograman yang digunakan. Variabel yang tidak dideklarasikan Menggunakan variabel yang tidak dideklarasikan sebelumnya atau tidak memberikan nilai ke variabel. Perintah yang tidak valid Menggunakan perintah atau fungsi yang tidak didukung oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Kesalahan logika dalam kode Dapat disebabkan oleh kesalahan dalam logika atau algoritma yang digunakan dalam kode. Copy paste kode dari sumber yang tidak valid Kode yang di copy paste dari sumber yang tidak valid dapat mengandung error sintaks yang tidak diduga.

2. Perbaiki File Menggunakan FTP Client

Langkah selanjutnya untuk mengatasi error sintaks adalah memperbaiki file yang error tersebut menggunakan FTP Client. Kamu bisa mengedit kode pada file tersebut agar WordPress kamu bisa berfungsi secara normal kembali.

Adapun langkah-langkahnya yaitu:

Masuk terlebih dahulu ke dashboard WordPress kamu. Setelah itu pilih menu Appearance > Editor. Atau kamu bisa memakai FileZilla untuk mengedit filenya. Jika sudah berhasil terhubung ke akun hosting melalui FileZilla, selanjutnya akses file yang menjadi penyebab error tersebut. Berdasarkan contoh pesan error diatas, berarti file themes > best > double.php, silahkan klik kanan pada file double.php lalu pilih View/Edit. Selanjutnya file tersebut akan terbuka melalui text editor default di PC kamu.

Dalam hal ini kamu bisa memilih antara menghapus kode yang menjadi penyebab error atau memodifikasi kode tersebut agar WordPress atau website kamu bisa berjalan normal kembali.

Adapaun cara memodifikasi file yang error tersebut umumnya hanya bekerja sesuai dengan penyebab errornya saja dan kemungkinan bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Maka dari itu kamu perlu melakukan pengecekan lebih lanjut.

Dari contoh pesan error diatas, error berada di baris 47. Dan jika ditemukan kode <?php get_footer(), berarti kode itu memanggil function get_footer.

Apabila kamu perhatikan, pada kode tersebut terdapat bagian yang kurang lengkap, yaitu tidak ada tanda baca titik koma (semicolon) pada bagian akhir baris.

Nah, inilah penyebab errornya. Kamu bisa memperbaiki hanya dengan menambahkan tanda baca titik koma (semicolon) pada akhir baris kode kemudian mengunggahnya kembali ke server.

Tips Mengatasi Syntax Error

Untuk mengatasi syntax yang bermasalah dalam kode yang ditulis, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, diantaranya:

1. Memeriksa Kode Secara Teliti

Cara untuk mengatasi error sintaks dengan memeriksa kode secara teliti meliputi beberapa langkah:

Cara Memeriksa kode Keterengan Membaca kode kamu dengan seksama Mulailah dengan membaca kode kamu dari atas ke bawah, line per line, untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi, seperti kesalahan penulisan perintah, tanda kurung yang hilang, atau tanda titik dua yang salah. Periksa penulisan perintah Pastikan bahwa setiap perintah ditulis dengan benar, misalnya menulis prnt d instead of print. Periksa tanda-tanda khusus Periksa setiap tanda kurung, kurung kurawal, atau tanda titik dua yang digunakan dalam kode kamu dan pastikan bahwa mereka diletakkan pada posisi yang benar. Periksa penggunaan operator Pastikan bahwa operator seperti +, -, *, /, dan % digunakan dengan benar dan ditempatkan di antara operand yang sesuai. Periksa penggunaan variabel Pastikan bahwa variabel yang digunakan dalam kode kamu telah dideklarasikan dan diberi nilai sebelum digunakan. Periksa indentasi Pastikan bahwa indentasi dalam kode kamu sesuai dengan aturan bahasa pemrograman yang digunakan, biasanya indentasi menunjukkan blok kode yang saling terkait. Mencoba mencari paduan Jika kamu masih tidak bisa menemukan kesalahan, coba untuk membuat beberapa hipotesis dan mengujinya satu per satu, ini bisa membantu untuk menemukan error yang spesifik.

Perlu diingat bahwa error sintaks mungkin hanya satu dari banyak masalah yang mungkin terjadi dalam kode kamu, kamu juga harus memeriksa logika dan semantik dari kode kamu.

2. Menggunakan Debugger

Dengan menggunakan debugger memungkinkan kamu untuk melihat nilai variabel, memeriksa eksekusi kode, dan melakukan perubahan pada kode sambil menjalankannya.

Beberapa editor atau IDE (Integrated Development Environment) menyediakan fasilitas untuk debugging. Cara menggunakan debugger bervariasi tergantung pada IDE yang digunakan.

Secara umum cara menggunakan debugger adalah sebagai berikut:

Pastikan kode kamu di dalam IDE atau editor yang mendukung debugging. Jalankan kode kamu dengan menggunakan tombol atau perintah debug. Pada saat kode dijalankan, kamu dapat melihat nilai variabel dan melakukan perubahan pada kode sambil menjalankannya. Kamu juga bisa menandai breakpoints di mana kode harus dihentikan sehingga kamu dapat melihat nilai variabel pada saat itu. Kamu juga dapat langsung pada baris kode tertentu dengan menggunakan “step over”, “step in”, atau “step out” untuk melakukan eksekusi kode secara perlahan-lahan. Kemudian kamu bisa mengevaluasi kode kamu dan melihat apakah ada error sintaks atau masalah lain. Setelah menemukan dan memperbaiki error sintaks, kamu dapat mengakhiri debugging dan menguji kode kamu lagi untuk memastikan tidak ada error lain yang terjadi.

3. Mencari Tahu dari Error Message

Error message yang diberikan oleh komputer dapat memberikan informasi yang sangat berguna tentang kesalahan yang terjadi, termasuk baris kode yang menyebabkan error dan deskripsi umum tentang kesalahan yang terjadi.

Adapun cara mengatasinya yaitu sebagai berikut:

Jalankan kode kamu dan lihat pesan error yang diterima. Baca pesan error dengan cermat dan coba untuk menemukan baris kode yang menyebabkan error. Lihat deskripsi umum tentang kesalahan yang terjadi, dapat memberikan petunjuk tentang kesalahan apa yang terjadi. Periksa baris kode yang menyebabkan error dan coba untuk menemukan kesalahan. Perbaiki kesalahan yang ditemukan dan jalankan kode kamu lagi untuk memastikan bahwa error telah diperbaiki.

4. Meminta Bantuan

Meminta bantuan dari teman atau kolega yang berpengalaman dalam pemrograman atau dari komunitas pemrograman dapat membantu kamu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode kamu.

Beberapa cara meminta bantuan untuk memperbaiki syntax yang error adalah sebagai berikut:

Buat salinan kode kamu dan siapkan untuk dibagikan dengan orang lain. Temukan teman atau kolega yang berpengalaman dalam pemrograman yang akan kamu minta bantuan. Jelaskan masalah yang kamu hadapi dan tunjukkan kode kamu kepada mereka. Bersikaplah terbuka untuk menerima masukan dan saran dari mereka. Perbaiki kesalahan yang ditemukan dan jalankan kode kamu lagi untuk memastikan bahwa error telah diperbaiki.

5. Melakukan Testing

Testing memungkinkan kamu untuk menguji kode kamu dengan berbagai input dan menentukan apakah kode kamu berfungsi dengan benar atau menghasilkan error sintaks.

Secara umum, cara mengatasi error sintaks dengan melakukan testing adalah sebagai berikut:

Buat beberapa test case yang mencakup berbagai kondisi dan input yang mungkin digunakan dalam kode kamu. Jalankan test case tersebut dan periksa hasilnya untuk menentukan apakah kode kamu berfungsi dengan benar atau menghasilkan error. Jika error sintaks terdeteksi, periksa kode kamu dan cari tahu apa yang menyebabkan error tersebut. Perbaiki kesalahan yang ditemukan dan jalankan test case lagi untuk memastikan bahwa error telah diperbaiki.

6. Mempelajari Dokumentasi

Dokumentasi bahasa pemrograman yang digunakan akan menjelaskan aturan sintaks yang benar dan cara menulis kode yang baik.

Berikut cara mengatasi dengan mempelajari dokumentasi adalah:

Cari dokumentasi bahasa pemrograman yang digunakan, bisa berupa official website atau buku atau e-book yang membahas tentang bahasa pemrograman tersebut. Pelajari aturan sintaks yang benar dan cara menulis kode yang baik dari dokumentasi tersebut. Periksa kode kamu dan pastikan bahwa aturan sintaks yang diterapkan sesuai dengan dokumentasi yang dipelajari. Jika error sintaks terdeteksi, periksa kode kamu dan cari tahu apa yang menyebabkan error tersebut. Perbaiki kesalahan yang ditemukan dan jalankan kode kamu lagi untuk memastikan bahwa error telah diperbaiki.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan seputar cara mengatasi Syntax error. Pastikan kamu selalu memeriksa ejaan, tanda kurung, kutip, dan tanda lain yang digunakan dalam kode kamu.

Selain itu pastika juga bahwa semua perintah ditulis dengan benar dan sesuai dengan syntax yang digunakan dalam bahasa pemrograman yang kamu pakai. Semoga bermanfaat.