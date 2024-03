Di Indonesia sendiri, gaji business consultant untuk fresh graduate yaitu kisaran antara Rp 4.500.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan. Adapun untuk business consultant yang sudah berpengalaman, gajinya berkisar antara Rp 7.000.000 hingga Rp 14.000.000 per bulan. Selain itu, beberapa perusahaan juga menawarkan bonus dan insentif tambahan kepada karyawan mereka.

