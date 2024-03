Perbedaan UMKM dan UKM lainnya terletak pada omzet. UMKM memiliki batas maksimal omzet 300 juta rupiah per tahun, sedangkan UKM memiliki omzet di atas 300 juta hingga 50 miliar rupiah per tahun. Dengan demikian, UKM memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dibandingkan dengan UMKM.

Salah satu faktor penentu apakah sebuah bisnis dikategorikan sebagai UKM atau UMKM adalah pendapatan. Menurut kriteria Bank Indonesia, UMKM memiliki pendapatan maksimal 300 juta rupiah per tahun, sementara UKM memiliki pendapatan di atas 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun.

