Apa Itu Investasi Bodong? Kenali Ciri-ciri, Risiko, dan Cara Menghindarinya

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang tertarik pada investasi bodong karena keuntungan yang tinggi dan prosesnya yang terlihat mudah. Apa yang membuat investasi bodong begitu menarik? Dalam banyak kasus, pihak penipu memberikan presentasi yang sangat meyakinkan dan menciptakan suasana “takut ketinggalan” (fear of missing out atau FOMO).

Investasi bodong sering kali memberikan tekanan kepada calon investor untuk segera bergabung dan melakukan setoran dana. Mereka akan menggunakan berbagai taktik seperti fear of missing out (FOMO), yang membuat kamu merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Padahal, keputusan investasi yang bijak harus diambil dengan hati-hati, bukan berdasarkan tekanan atau paksaan.

