Daftar Harga iPhone 2021 Terbaru!

Teknatekno.com – Apple baru saja meluncurkan jajaran iPhone 13 dalam acara “California Streaming” yang digelar secara virtual, Selasa (14/9/2021) waktu setempat atau Rabu (15/9/2021) berikut daftar harga iPhone.

Ada empat model iPhone 13 yang diperkenalkan, yaitu iPhone 13 “reguler”, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max.

Dibandingkan pendahulunya yakni iPhone 12, semua model iPhone 13 kini dibekali dengan poni (notch) yang diklaim 20 persen lebih kecil.

Selain itu, jajaran iPhone 13 ini juga ditenagai chipset terbaru, A15 Bionic, yang diklaim memiliki performa 50 persen lebih ngebut dibanding chipset kompetitor.

Hal baru yang paling mencolok di iPhone 13 dan 13 Mini adalah desain kamera belakang yang kini disusun secara diagonal, alih-alih vertikal seperti generasi sebelumnya.

Kemudian untuk iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max, ada fitur ProMotion Display yang memungkinkan layar mengatur refresh rate mulai dari 10 Hz hingga 120 Hz secara dinamis, sesuai konten yang ditampilkan di layar.

Berbicara soal layar, iPhone 13 Mini, 13 reguler, 13 Pro, dan 13 Pro Max mengadopsi panel Super Retina XDR Display yang diklaim lebih terang dari generasi sebelumnya.

Meski demikian, ukuran layarnya tetap sama dengan iPhone 12 Mini, 12 reguler, 12 Pro, dan 12 Pro Max, yaitu 5,4 inci, 6,1 inci, 6,1 inci, dan 6,7 inci.

Selain itu, iPhone 13 juga menjadi lini iPhone pertama yang memiliki varian kapasitas penyimpanan 1 TB. Kapasitas memori internal tersebut hadir di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max.

Jajaran iPhone 13 terbaru ini bisa mulai dipesan di AS mulai 17 September mendatang dan akan tersedia pada 24 September mendatang.

Di Singapura, jajaran iPhone 13 ini juga mulai bisa dipesan pada tanggal yang sama. Kendati demikian, Belum diketahui kapan iPhone terbaru ini dipasarkan di Indonesia.

Selengkapnya, berikut harga seluruh varian dan model iPhone 13 yang baru saja diluncurkan Apple hari ini, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Apple.com, Rabu (15/9/2021).

Berikut Daftar Harga iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

Daftar Harga iPhone 13

– iPhone 13 128 GB – 799 dolar AS (sekitar Rp 11,3 juta)

– iPhone 13 256 GB – 899 dolar AS (sekitar Rp 12,8 juta)

– iPhone 13 512 GB – 1.099 AS (sekitar Rp Rp 15,7 juta)

Daftar Harga iPhone 13 Mini

– iPhone 13 Mini 128 GB – 699 dolar AS (sekitar Rp 9,9 juta)

– iPhone 13 Mini 256 GB – 799 dolar AS (sekitar Rp 11,3 juta)

– iPhone 13 Mini 512 GB – 999 dolar AS (sekitar Rp 14,2 juta)

iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro 128 GB – 999 dolar AS (sekitar Rp 14,2 juta)

– iPhone 13 Pro 256 GB – 1.099 dolar AS (sekitar Rp 15,7 juta)

– iPhone 13 Pro 512 GB – 1.299 dolar AS (sekitar Rp 18,5 juta)

– iPhone 13 Pro 1 TB – 1.499 dolar AS (sekitar Rp 21,3 juta)

iPhone 13 Pro Max

– iPhone 13 Pro Max 128 GB – 1.099 dolar AS (sekitar Rp 15,7 juta)

– iPhone 13 Pro Max 256 GB – 1.199 dolar AS (sekitar Rp 17 juta)

– iPhone 13 Pro Max 512 GB – 1.399 dolar AS (sekitar Rp 20 juta)

– iPhone 13 Pro Max 1 TB – 1.599 dolar AS (sekitar Rp 22,8 juta)

Kesimpulan:

