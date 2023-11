Rekomendasi Aplikasi Nonton Film Gratis

Teknatekno.com – Ada banyak aplikasi nonton film terbaik dan legal yang bisa Bunda unduh. Enaknya menonton melalui aplikasi itu, Bunda bisa menonton film yang sama berkali-kali dan jika Bunda tak sempat menyelesaikan filmnya, film bisa di-download untuk ditonton di waktu lain saat sudah senggang.

Inilah Rekomendasi Aplikasi Nonton Film

Aplikasi Hooq

Hooq lumayan populer di kalangan pengguna Android karena tampilannya yang menarik. Dan Hooq merupakan salah satu aplikasi nonton film terbaik. Aplikasi ini juga tak hanya bisa dinikmati melalui HP saja, tapi juga melalui layanan TV kabel dan PC sehingga membuat momen menonton menjadi lebih seru.

Semua tayangan di Hooq juga bisa dinikmati secara streaming dan download. Aplikasi ini juga menawarkan cukup banyak tayangan yang sedang ramai dibicarakan dari mulai film-film Hollywood dan serial televisi yang populer.

Aplikasi Nonton Film Di Viu

Buat pecinta drama Korea (drakor) pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Selain serial, aplikasi ini juga menyediakan tayangan film dan variety show. Dan tak hanya dari Korea Selatan saja, tayangan-tayangan di dalamnya juga berasal dari berbagai negara Asia, seperti, Indonesia, Thailand, China, dan India. Jadi kalau Bunda bosan nonton drakor, bisa coba menonton yang lainnya.

Viu bisa juga dinikmati secara gratis, tapi harus sabar ‘menghadapi’ iklan yang lumayan banyak bertebaran di tengah-tengah tayangan ya. Untuk menghilangkan iklannya itu, Bunda bisa berlangganan dengan meng-upgrade akun menjadi layanan premium berbayar. Keunggulan lain dari aplikasi Viu adalah, semua tayangannya bisa di-download.

Aplikasi Nonton Film Di Popcornflix

Popcornflix digadang-gadang sebagai salah satu aplikasi terbaik dalam memberikan layanan streaming film. Ada banyak jenis tayangan yang disuguhkan pada Popcornflix. Mulai dari film terbaru, film terpopuler, film rekomendasi, drama, horor, dan action.

Selain menayangkan film-film dari berbagai negara, Popcorflix juga menayangkan tayangan original karya sendiri, serta TV show yang sedang trending saat ini.

Awalnya Iflix ini hanya bisa dinikmati di Malaysia, tapi kini bisa juga dinikmati di Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Srilanka. Mirip-mirip dengan Viu, Iflix juga menyediakan streaming film dan tayangan lain.

Iflix sendiri masuk ke Indonesia tahun 2015. Tayangan yang disajikan tak hanya film dan serial TV, tapi juga film-film box office dan tayangan untuk anak-anak. Dan untuk memenuhi selera pasar yang beragam, genre film yang disediakan juga sangat beragam. Ada drama, komedi, aksi, horor, percintaan, sampai thriller.

Mau tahu apa tayangan serial dan film yang sedang trending? Cek di Yidio saja. Yidio menawarkan layanan streaming film dan serial TV yang menjadi trending atau popular saat ini. Selain itu, aplikasi ini juga memuat jadwal televisi-televisi dari luar negeri.

Yidio memberikan fitur menarik agar Bunda bisa lebih menikmati film. Yakni dengan mengadakan fitur Watchlist, di mana Bunda bisa memilih film-film yang ingin ditonton di aplikasi nonton film di waktu-waktu ke depan. Dengan begitu, Bunda tak perlu merasa repot lagi memilih film mana yang ingin ditonton dan kelewatan menonton film atau serial favorit.

Aplikasi Tubi TV

Sama seperti aplikasi gratis lainnya, Tubi TV juga menyematkan iklan di dalam tayangannya. Tapi, aplikasi ini tidak menyediakan subtitle untuk menerjemahkan bahasa asing. Sayang banget, ya.

Tayangan-tayangan yang ada di Tubi TV memiliki kualitas HD. Selain film-film asing, Bunda juga bisa menikmati film-film indie, kartun, stand up, film klasik, sampai dokumenter.

Aplikasi Cinema Box

Anda bisa menikmati tayangan-tayangan di aplikasi streaming Cinema Box melalui berbagai jenis smartphone. Pilihan filmnya sangat lengkap, pilihan serial TV-nya juga yang terbaik, serta kualitas tayangan yang disediakan memiliki kualitas HD.

Kelebihan Cinema Box lainnya adalah, Bunda tidak perlu mengandalkan internet untuk bisa menyaksikan semua tayangannya. Dengan kata lain, Anda bisa mengunduh film untuk Anda saksikan secara offline dengan cara mengunduhnya.

Aplikasi Netflix

Salah satu aplikasi nonton film terbaik dan paling terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Netflix pertamakali hadir tahun 2006. Beragam konten video dari berbagai negara seperti film, drama, serial tv hingga reality show bisa Anda nikmati di aplikasi ini.

Bukan hanya itu, ada banyak film dan serial khusus Netflix berkualitas yang tidak ditayangkan di aplikasi streaming lainnya. Jadi hanya bisa ditonton di aplikasi satu ini. Dan semua video bisa dinikmati dengan kualitas HD. Untuk bisa mengakses semua film tanpa batas, bisa berlangganan mulai mingguan, bulanan hinggan per tahun.

Kesimpulan:

Hooq, Viu, Popcornflix, and Iflix are some of the best apps for watching movies. Hooq is popular among Android users because of its attractive appearance.

This application can also not only be enjoyed via cellphones but also through cable TV and PC services. Yidio offers streaming services for movies and TV series that are trending or popular today.

Yidio provides interesting features so that you can enjoy movies more. Iflix itself entered Indonesia in 2015. The choice of films is very complete, the choice of TV series is also the best.