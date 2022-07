Aplikasi Untuk Nonton Drama Korea

Teknatekno.com – Aplikasi nonton drama Korea banyak dicari karena pesatnya perkembangan budaya Korea di Indonesia. Yang mendorong tingginya minat masyarakat pada tayangan drama dari negeri gingseng tersebut.

Beragam aplikasi nonton drama Korea juga menjadi alternative mengusir bosan di masa pandemi. Mana saja yang menarik untuk dicoba?

Saat ini menonton drama Korea secara online sudah sangat diminati oleh para pecinta Korea. Salah satu penyebab yang membuat drama Korea sangat diminati yaitu visual para pemerannya serta didukung dengan jalan cerita yang sangat menarik.

Maka tidak heran jika aplikasi nonton drama Korea semakin banyak diincar, apalagi yang menawarkan fitur gratis, episode yang selalu update dan terbaru, serta buffer (loading) yang cepat. Menonton drama Korea lewat aplikasi streaming juga sangat mudah.

Selain menonton lewat laptop, Anda juga bisa nonton drama Korea lewat perangkat smartphone dengan berbekal aplikasi nonton drama Korea. Beberapa aplikasi ini dapat diunduh secara gratis untuk perangkat Android maupun iOS.

Berikut 8 aplikasi nonton drama Korea

Netflix

Netflix telah hadir di Indonesia sejak Januari 2016. Aplikasi nonton drama Korea ini memungkinkan pengguna menonton tayangan kesukaan di mana pun, kapan pun, dan pengguna bisa mengakses konten melalui berbagai gadget seperti ponsel, smart TV, tablet, PC maupun laptop.

Mirip langganan televisi berbayar, pengguna dapat menentukan sendiri konten yang ingin dinikmati mulai dari serial TV dan film yang diproduksi sendiri oleh Netflix serta bebas iklan. Netflix tergolong update menyajikan drakor-drakor, baik yang baru rilis maupun yang sudah lama tayang di televisi Korea. Anda bisa menyaksikan drakor-drakor favorit seperti Startup, Descendants of the Sun, Reply 1988, dan yang lainnya.

Viu

Viu adalah layanan video over-the-top (OTT) yang dikelola oleh PCCW Media, Hongkong. Aplikasi nonton drama Korea ini secara resmi hadir di Indonesia pada 26 Mei 2016. Sejumlah pengguna menganggap Viu sebagai sebuah wadah untuk menonton drama, variety show bahkan reality show ‘Korea’.

Namun tidak hanya itu, Viu pun menyajikan sejumlah serial televisi yang berasal dari Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang hingga India.

Viu bisa digunakan tanpa harus berlangganan. Namun, jika belum berlangganan Viu, pengguna harus diganggu dengan iklan yang ada di layanan. Melalui Viu, pengguna bisa nonton drakor favorit seperti The Penthouse, Zombie Detective, True Beauty, dan drakor-drakor populer lainnya, baik yang sudah lama maupun baru diluncurkan.

Iflix

Aplikasi nonton drama Korea lainnya adalah Iflix, layanan video on demand yang dibentuk sejak 2014. Di Indonesia sendiri, layanan hadir pada akhir 2015. Layanan video on demand asal Malaysia ini menyajikan konten yang beragam mulai dari serial televisi, film box office hingga acara khusus anak-anak.

Melalui layanan Iflix, para penggemar sinema Korea bisa streaming Drakor While You Were Sleeping, Uncontrollably Fond, Fight for My Way, dan lainnya.

Viki

Aplikasi nonton drama Korea yang dikembangkan oleh Viki ini pun mendapat rating 4.3. Tak hanya menyajikan drama dari Korea Selatan tetapi pengembang juga menawarkan tayangan drama dari negara lain seperti China, Jepang, Taiwan, dan Thailand.

Serial televisi di Viki menyediakan subtitle dengan berbagai bahasa, mulai dari Bahasa Inggris, China, termasuk Indonesia. Selain berupa aplikasi, Viki juga bisa diakses melalui website resmi mereka yaitu www.viki.com secara gratis.

Di Viki, pengguna bisa menyaksikan sejumlah Drakor seperti The Gang Doctor, Legend of Fuyao, The Rebel Princess, dan nonton Drakor lainnya.

Vidio.com

Lebih dikenal sebagai layanan streaming televisi, Vidio ternyata memiliki deretan drama Korea yang lumayan lengkap. Mulai dari Legend of the Blue Sea, Sky Castle, Heirs, hingga Reply 1988. Kebanyakan koleksinya memang drama-drama yang populer.

Seperti yang lainnya, Vidio juga memiliki pilihan nonton gratis. Tentu saja, akses yang tersedia terbatas dan Anda harus siap diganggu oleh iklan. Namun jika Anda ingin berlangganan, Vidio dibanderol mulai dari Rp 49 ribu per bulan.

iQIYI

iQIYI adalah sebuah platform video dari yang banyak menayangkan drama dari berbagai negara. Selain drama, Anda juga bisa menonton film, variety show, dan bahkan anime di sini. Serunya lagi, Anda bisa menonton gratis jika tidak masalah harus menonton dengan kualitas resolusi 720p atau lebih kecil.

WeTV

WeTV juga merupakan platform video yang cukup popular. Walaupun banyak menyediakan drama dan film China, WeTV juga menayangkan drama Korea. Aplikasi nonton drama Korea ini juga menawarkan banyak film Indonesia dan bahkan serial original Indonesia seperti Yowis Band: The Series di sini.

KBS World

KBS World adalah stasiun TV di Korea Selatan yang terkenal menayangkan berbagai drama Korea terbaik berbagai genre. KBS World kini hadir berbasis aplikasi smartphone yang dapat diunduh gratis. Dengan hadirnya aplikasi KBS World ini, nonton drama Korea gratis yang memiliki rating tinggi tentu bukan lagi hal sulit.

