Teknatekno.com – Dana merupakan dompet digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Top up dana dapat digunakan untuk bertransaksi pada e-commerce yang bekerja sama dengan Dana.

Isi sembunyikan Cara Top Up Dana di Alfamart Biaya Admin Top Up Dana di Alfamart Munculnya dompet digital Dana, sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dana memberikan manfaat kepada masyarakat yang akan bertransaksi tidak perlu menyediakan uang cach karena sudah ada Dana sebagai solusi bertransaksi.

Untuk sekarang ini, sudah banyak ditemukan e-commerce yang bekerja sama dengan Dana. Tidakhanya e-commerce online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lainya, tetapi untuk saat ini banyak e-commerce offline yang bekerja sama dengan Dana seperti cafe kopi, mall dan lainnya.

Dana juga menyediakan promo dan cashback yang super ugal-ugalan, hal tersebut dikarenakan banyak saingan dompet digital yang beredar. Tetapi, untuk Dana dari waktu-waktu selalu memiliki peningkatan dari banyaknya nasabah pengguna Dana.

Melakukan transaksi dengan Dana, para nasabah hendaknya memperhatikan isi saldo Dana terlebih dahulu agar dapat melakukan transaksi. Namun, bagi pengguna Dana yang tidak memiliki saldo tidak usah khawatir ya, karena saldo Dana dapat di isi atau top up saldo.

Cara top up saldo Dana, tergolong mudah, cepat dan simpel. Para pengguna Dana dapat melakukan top up di mini market Alfamart. Nah untuk mengetahui cara top up Dana di Alfamart, silahkan simak informasi yang kami rangkum di bawah ini.

Cara Top Up Dana di Alfamart Dengan Mudah

Cara Top Up Saldo Dana di Alfamart Cara top up Dana lewat Alfamart merupakan cara yang paling mudah. Kemudahan tersebut salah satunya adalah mini market Alfamart banyak ditemukan di berbagai dalam kota, sehingga untuk mendatangi dan melakukan top up tidak perlu memakan waktu banyak. Selain itu, melakukan top up Dana melalui Alfamart, pengguna Dana akan dibantu untuk memproses top up hingga berhasil.

Untuk nominal pengisian saldo Dana di Alfamart adalah Rp 50.000 dan maksimal Rp 500.000. Selain itu, pengisian saldo Dana di Alfamart hanya berlaku kelipatan Rp 50.000 tidak boleh kurang dari kelipatan tersebut.

Cara pertama yang dilakukan adalah mendatangi Alfamart terdekat kalian dan beritahu kasir bahwa kalian akan top up saldo Dana.

Petugas kasir akan menanyakan No Hp kalian yang telah terdaftar di Dana serta nominal top up yang kalian inginkan.

Jika pengguna Dana lupa No Hp yang terdaftar, terdapat solusinya yaitu silahkan membuka aplikasi Dana lalu pilih menu isi saldo dan pilihlah metode pembayaran Alfamart maka akan tertera No Hp Dana kalian.

Selanjutnya, petugas kasir Alfamart akan memproses top up saldo Dana kalian. Ketika berhasil, berikan uang senilai nominal top up saldo Dana kemudian petugas kasir akan memberikan struk sebagai tanda bukti bahwa top up saldo Dana telah berhasil.

Mudah sekali ya untuk melakukan top up dengan saldo Dana kalian hanya tinggal mendatangi dan berikan No Hp yang terdaftar serta nominal top up, dan pengisian saldo Dana akan berhasil terproses.

Saat ini Dana sudah menjadi salah satu dompet digital terbesar di Indonesia. Sudah banyak merchant yang bekerjasama dengan Dana sebagai metode pembayaran digital. Karean faktor inilah Dana memberikan kemudahan dengan cara top up Dana di Alfamart agar penggunanya bisa lebih mudah mengisi saldo.

Biaya Admin Top Up Dana di Alfamart

Biaya Admin Top Up Dana di Alfamart Bagi yang bertanya, apakah ada biaya admin top up Dana di Alfamart, maka jawabannya adalah gratis. Saat ini Dana belum menerapkan biaya Admin.

Namun kami yakin kedepannya akan ada biaya admin sekitar Rp. 2.000 sampai Rp. 2.500 pertransaksi. Akan tetapi untuk saat ini masih gratis, jadi jangan ragu untuk top up saldo Dana di Alfamart.

Kesimpulan:

