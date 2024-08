Cara Nabung Emas Syariah di pegadaian

Kenapa sih Sobat Sikapi bisa memilih nabung emas syariah untuk berinvestasi? Yuk kita cek dan bandingkan harga emas setahun terakhir. Pada Mei 2019, harga emas per gram di angka Rp600 ribuan, lalu September 2019 di angka Rp700 ribuan, lalu per 4 Mei 2020 sudah mencapai Rp949.000/gr. Yakin masih gak tertarik dengan produk ini?Berikut keunggulan-keunggulan tabungan emas syariah!

